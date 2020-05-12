Многие торговые центры продлили время работы

Со среды, 13 мая, с 20:00 до 21:00 будет работать и торговый центр Akropole.

Впредь каждый день с 11:00 до 20:00 будут работать торговые центры Galleria Riga, Galerija centrs, Spice, Spice Home. Торговый центр Orīgo будет открыт с 11:00 до 19:00.

Посетителям нужно учитывать, что некоторые магазины закрыты на неопределенное время.

Представители т/ц Akropole сообщили агентству LETA, что с учетом прогнозируемого росла числа посетителей, администрация в режиме онлайн будет следить за тем, сколько человек одновременно находятся в помещениях. В случае, если посетителей будет так много, что не получится соблюдать требование о дистанцировании, вход в т/ц будет регулироваться.

Торговые центры теперь смогут работать и по выходным дням.

Как известно, 24 марта правительство дополнило решение об объявлении чрезвычайного положения нормой о том, что торговые центры в выходные и праздничные дни должны быть закрыты.

В торговых центрах могли работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, кормов для животных, гигиенических и хозяйственных товаров, товаров для строительства и сада.

7 мая правительство исключило из распоряжения данный пункт.

В торговых центрах при этом должны сохраняться меры предосторожности, в том числе предупреждения о соблюдении двухметровой дистанции, ограничительные знаки, а раз в 15 минут должны транслироваться объявления на латышском языке о необходимости не задерживаться в магазинах и следовать указателям. Торговые центры дополнительно могут разместить информацию и на иностранных языках.