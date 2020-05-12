Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala перенесен на 2021 год

"Дорогие друзья! Я очень скучаю по нашим встречам и мечтаю о том, чтобы скорее обнять вас без дистанции в два метра! Сложившаяся ситуация является для нас огромным вызовом, но общими силами мы с ней справимся. Это время промчится очень быстро, и я уже планирую программу фестиваля на следующий год. Буду благодарна вам за поддержку и лояльность, и верю, что мы сможем сделать фестиваль Laima Rendezvous Jurmala еще более грандиозным. До скорых встреч в "Дзинтари" в 2021 году! Насладимся музыкальным рандеву вместе!", - передала послание поклонникам фестиваля его муза, латвийская певица Лайма Вайкуле.