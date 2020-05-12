Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala перенесен на 2021 год

Учитывая ситуацию с пандемией COVID-19 в мире и основываясь на положениях МК Латвийской Республики о проведении общественных мероприятий, руководство Laima Rendezvous Jurmala приняло решение о переносе музыкального фестиваля на 23-25 июля 2021 года.
Принимая непростое решение, организаторы фестиваля Laima Rendezvous Jurmala подчеркивают, что столь строгие меры являются необходимыми для заботы о здоровье и безопасности латвийского общества, и обещают приложить все усилия, чтобы в следующем году главное музыкальное событие Юрмалы превзошло все ожидания поклонников.
"Дорогие друзья! Я очень скучаю по нашим встречам и мечтаю о том, чтобы скорее обнять вас без дистанции в два метра! Сложившаяся ситуация является для нас огромным вызовом, но общими силами мы с ней справимся. Это время промчится очень быстро, и я уже планирую программу фестиваля на следующий год. Буду благодарна вам за поддержку и лояльность, и верю, что мы сможем сделать фестиваль Laima Rendezvous Jurmala еще более грандиозным. До скорых встреч в "Дзинтари" в 2021 году! Насладимся музыкальным рандеву вместе!", - передала послание поклонникам фестиваля его муза, латвийская певица Лайма Вайкуле.
Все приобретенные билеты действительны для посещения фестиваля в 2021 году. Никаких дополнительных действий их обладателям совершать не нужно.
Более подробная информация о фестивале - на официальном сайте Laima Rendezvous Jurmala www.laimafestival.lv.
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в концертном зале Dzintari с 2015 года, став неотъемлемой частью культурной жизни города-курорта Юрмалы и главным летним музыкальным событием Латвии.
Ежегодно в фестивале участвуют самые востребованные звезды эстрады, легендарные музыканты и молодые исполнители из Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля, Казахстана, Грузии, Италии, Швеции, Великобритании, Кубы, России и многих других стран. В яркой атмосфере Laima Rendezvous Jurmala создаются неожиданные дуэты и трио известных певцов.
Каждый год фестиваль смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру. Прямой эфир обеспечивают телевизионные каналы из разных стран и интернет-портал OK.ru.
Галерея: Третий день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala
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