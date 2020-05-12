Севастова направила премию Кубка Федерации на благотворительность

Напомним, в феврале этого года Севастова нанесла поражение американке Серене Уильямс, которая до этого не проигрывала на Кубке Федерации 14 матчей подряд.

Латвийская теннисистка выиграла зрительское голосование, которое проходило с 1 по 8 мая, и стала обладательницей чека на 3000 евро.

Эту сумму лиепайчанка решила пожертвовать на благотворительность, направив деньги на поддержку инициативы Paēdušai Latvijai, которая помогает продовольственными пакетами нуждающимся семьям.

Премия Fed Cup Heart Award вручается уже 11 лет подряд. Цель премии - прославлять тех теннисисток, которые отметились в составе своих сборных, проявили боевой дух и оказали помощь команде.

Вместе с Севастовой на премию Fed Cup Heat Award была номинирована белоруска Александра Саснович, канадка Лейла Энни Фернандес и испанка Карла Суарес Наварро.