Суд вынес решение экс-главе Елгавского отделения CSDD за езду в нетрезвом виде

Об этом агентству LETA сообщила помощника судьи Земгальского районного суда Санита Гриншпоне.

Дело Шалаевой суд рассмотрел в понедельник, в письменном виде. Суд постановил признать ее виновной в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, если в выдохе или крови проверка показала более 1,5 промилле. За такое нарушение может быть применен административный арест от 10 до 15 суток, штраф от 1200 до 1400 евро и лишение водительских прав.

Ранее Госполиция, не называя имен, сообщала, что 22 февраля этого года стражи порядка в Елгаве, на улице Райня, задержали нетрезвую автоводительницу.

Алкометр показал 2,31 промилле.

Позже руководитель отдела общественных отношений CSDD Янис Айзпорс подтвердил, что за езду в нетрезвом виде от должности отстранена Шалаева. Такое поведение и работа в CSDD - несовместимые вещи, сказал он.