Covid-19 у соседей: в Эстонии и Литве новых случаев мало, а Россия вышла на второе место

Эстония: пять на ИВЛ, выздоровели 1275

В минувшие сутки в Эстонии сделано 1018 анализов на Covid-19, из них позитивный результат дали пять тестов. По состоянию на утро 12 мая госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требуется 48 пациентам, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ. На сегодняшний день из больниц выписаны 280 человек, закрыты 289 историй болезни.

По состоянию на вторник выздоровели 1275 человек.

За сутки не было зафиксировано ни одной новой смерти, всего в Эстонии от коронавируса скончался 61 человек. В Эстонии сделано 64 975 первичных тестов, из них позитивными на вирус были 1746 тестов.

Литва: всего шесть

В Литве за сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее число их в стране достигло 1491, сообщил во вторник Минздрав. Из установленных случаев все еще больны 587 человек, выздоровели 850. В изоляции сейчас находится 280 человек. От коронавируса умерло 50 человек, еще четыре заразившихся человека умерли из-за других причин.

В лабораториях страны за сутки проверена 5821 проба, общее число проверенных проб составляет более 192 тысяч.

Россия вышла в первую тройку

В России за последние сутки коронавирусом заразились 10 899 человек, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на оперативный штаб. 107 человек умерли, 3711 - выздоровели. По данным института Джонса Хопкинса, Россия занимает второе место в мире по росту числа заразившихся.

Общее число заболевших Covid-19 на 12 мая составляет 232 243 человека. Выздоровели 43 512 россиян, скончались 2116.

Тем временем РИА "Новости" сообщает, что от коронавируса умерли пять журналистов, еще 200 заразились.

Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Беларусь

Новой информации о ситуации с Covid-19 в Беларуси нет. По данным на worldometers.info, в стране 23 906 заболевших, умерли 135 человек, выздоровели 6531.

Как сообщалось, в Латвии в минувшие сутки обнаружено четыре новых случая. Всего в стране 950 заболевших и 621 выздоровевший.

Всего в мире Covid-19 заболели более четырех миллионов человек, из-за вируса скончалось около 280 000 человек.