Идет девятая неделя режима чрезвычайной ситуации, и специалисты беспокоятся, что рижане стали слишком легкомысленно относиться к вирусу - в парках собираются группы молодежи, которые молниеносно "рассасываются", стоит только появиться машине муниципальной полиции, во дворах домов стоит запах жареного мяса и слышен хохот веселых компаний, даже пожилые мужчины и женщины из группы риска, опьяненные свежим весенним воздухом, забыли об осторожности и плотно расселись на скамейках городских парков, а в общественном транспорте люди лезут друг на друга, не обращая внимания на предупреждающие желтые крестики на сиденьях.

Новости об инфицированных и умерших стали монотонной повседневной реальностью, которая больше не вызывает панических атак. Ко всему привыкаешь. И к войне, и к вирусам. Тем не менее вряд ли кто-либо из рижан может представить, что в этот тяжелый и непростой период эпидемии Covid-19, который у многих ассоциируется с потерей работы, стрессом и страхом перед будущим, в 300 километрах к юго-востоку от Риги жизнь идет своим обычным ходом.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"У нас коронавируса нет!"

"Мы являемся самой отдаленной точкой Латвии, дальше уже Беларусь!" - говорят жители небольшого приграничного поселка Пиедруя. Нетипично узкая Даугава здесь служит латвийско-белорусской границей: линия государственной границы проходит прямо посреди реки. С того, белорусского, берега отчетливо можно услышать, как рыбаки хвастаются уловом.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приехав в село, у одного из домов Пиедруи встречаем бойкую женщину. Спрашиваем - как у вас тут с вирусом? Она добродушно отвечает:

"У нас вируса нет, мы его каждый день прогоняем"! Спрашиваем - чем прогоняете? "Стаканом! - смеется женщина. - Нечего волноваться - сколько Бог даст, столько и будет”.

"Как сказал Лукашенко, все пережили - и вирус переживем", - цитирует она президента соседней страны, который, пока весь мир осторожно начинает выходить на улицы городов, проводит в своей стране впечатляющее празднование 9 мая. Женщина признается, что смотрит исключительно белорусские новости. Латвийские каналы у нее не показывают. Жители Пиедруи легкомысленность Лукашенко не поддерживают, ведь вирус - дело серьезное. В гости друг к другу не ходят, общаются через забор. Но все могло быть иначе.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Старая проблема

Уже несколько лет в Латвии говорят о том, что русскоязычные латвийцы, проживающие у восточных границ, пользуются телевидением соседних стран - России и Беларуси, становясь тем самым жертвами пропаганды и дезинформации.

И хотя жители с удовольствием смотрели бы местное телевидение, бесплатно доступны только LTV1 и LTV7, в то время как медиа из России и Беларуси предлагают широкий выбор каналов, за которые совершенно не нужно платить.

Об этом говорится и в отчете Службы госбезопасности Латвии (VDD) за 2019 год. И хотя в нем признается, что "по наблюдениям VDD, большая часть общества Латвии - благодаря разнообразию медийной грамотности и широко вводимым инициативам по обнаружению распространяемой Россией дезинформации - способна распознать пропаганду и противостоять ей", служба одновременно отмечает, что "тем не менее часть общества, получающая информацию исключительно на русском языке, живет в информационном пространстве, которое образуют информационные каналы России. Следовательно, та часть латвийского общества, которая получает информацию только на русском языке, наиболее подвержена влиянию России".

TVNET уже писал, что во время кризиса Covid-19 в российских медиа было заявлено о том, что пандемия вылилась в полную катастрофу для экономики Латвии и единственная возможность выжить в новых реалиях - вернуться к стратегическому сотрудничеству с Россией. В свою очередь, на белорусском телевидении глава государства неоднократно ставил под сомнение серьезность вируса. Это может повлиять на соблюдение мер безопасности и правил, введенных правительством.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Однако опрошенные жители Пиедруи утверждают, что латвийские новости так или иначе до них доходят - кто-то читает их в интернете, кто-то узнает от соседа или родственника, у которого показывает канал LTV7. Руководство села также заботится о том, чтобы все следили за последними распоряжениями правительства - как у здания администрации, так и в магазине развешаны информационные плакаты о мерах предосторожности, размещены дезинфицирующие средства и маски для лица, некоторые из которых сшили местные жители. В целом все проинформированы и поддерживают действия правительства. Некоторые считают, что ограничения могли бы быть более жесткими. К Лукашенко относятся с юмором и иронией.

Позже в местном музее передо мною на столе будет лежать копия документа, подписанного 2 июля 1892 года царем Николаем, о мерах предосторожности при холере. В 19-м веке о холере было известно мало. Только то, что это опасное заболевание из Азии, способное убить человека за один день. Она бушевала в Российской империи, в состав которой тогда входил небольшой поселок Пиедруя. В нашем крае Видземе холера распространялась в разные периоды, поэтому страх перед подобными болезнями у латвийского народа сохранялся в течение нескольких десятилетий. Сегодня другое столетие и совершенно другой вирус, которого стоит бояться. История не любит слишком много импровизировать.

К врачам ходят мало

Врач Язеп Полумерскис принимает пациентов Пиедруи раз в неделю. Возле его кабинета в здании самоуправления собралась большая очередь из местных жителей. Из соседнего кабинета одного пациента выводят со "скорой помощью" - стало плохо с сердцем. Язеп с виду олицетворяет образ из классического голливудского кино - профессор, который обычно или придумывает вакцину против какого-нибудь смертельного заболевания, или сам "изобретает" вирус и чуть ли не уничтожает всю планету. Длинные и седые волосы, белые и тонкие брови, пронизывающий взгляд.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вообще сегодня первый день с начала чрезвычайной ситуации, когда здесь так много людей. До этого пациентов и работы было гораздо меньше. Люди без необходимости не идут к врачу. Если нужно выписать рецепт, лучше позвонить и проконсультироваться. Беспокойства в людях не ощущается, все достаточно спокойны.

Сам Язеп за новостями не следит - обо всем рассказывает теща. "Так у нас в семье заведено. Она смотрит несколько передач - российских, польских, украинских, латвийских, а потом нам резюмирует итоги. Часто бывает так, что Латвия говорит одно, Россия - другое, а Польша предоставляет совершенно иную статистику", - говорит Язеп. Вместе с другими поселками у него почти 1200 пациентов, и никто из них не просил сдать анализ на Covid-19.

Между Латвией и Беларусью

Пиедруя состоит из двух частей - Пиедруи и Александровы, которые отделены центральной улицей. Пиедруя была построена как "защитная" территория находящегося на левом берегу Даугавы города Друя. Обе части в 17-м веке были собственностью семьи литовских магнатов из княжеского рода Сапегов. Первый раз Друя (теперь так называют село в Беларуси) упоминается в 1386 году, когда литовский князь Ольгердович ее завоевал. Это место всегда было лакомым куском для разных завоевателей, потому что здесь есть большая река, транспортная артерия, торговые пути. Населенный пункт развивался как свободное поселение ремесленников и стал важным пунктом поддержки торговых отношений, так как здесь пересекаются Даугава и большой екатерининский тракт Санкт-Петербург - Варшава - Вена, рассказывает руководитель краеведческого музея Людмила Панько. В основном здесь обитали ремесленники, плотники и торговцы. В 1900 году в Пиедруе жило 1017 человек. Примерно 700 из них были евреями. Сегодня здесь осталось всего 500 жителей.

"Здесь нет работы, которую можно было бы потерять. Скорее было бы сюрпризом узнать, что кто-то получил работу, а не потерял ее", - добродушно ворчит Юрий, который вместе с соседом Антоном в дождливый день сидит на крыльце и обсуждает последние новости в стране.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В глазах Юрия можно заметить радостный блеск. А чего тут горевать - все здоровы и довольны. У обоих сыновей есть работа, потому что трудятся они в сфере, которая необходима и в период режима ЧС. 66-летний Юрий раньше жил в Добеле, учился в сельскохозяйственной академии. После ее окончания хочешь не хочешь нужно было ехать туда, куда отправляли. Приехал в Пиедрую, тут и остался.

“В Пиедруе никакого коронавируса нет - так же, как и в Краславе. Если бы всякие рижане сюда не приезжали (кивает в сторону меня и фотографа), то у нас тут вообще все было бы la fete", - скрестив руки на животе и задумчиво глядя на дождливое небо, говорит Юрий.

К соседям в гости он больше не ходит, боится "по-настоящему". Сами виноваты - нечего принимать родню из столицы, где инфекция плотно осела.

Введения режима ЧС никак не изменило будни обоих соседей. Хотя нет, Антон потерял учебу. Учился в Даугавпилсском строительном техникуме на каменщика. Теорию можно освоить благодаря интернету, но в чем смысл, когда даже кирпичи в руках не можешь подержать.

А Юрис как жил жизнью пенсионера, так и живет. "Контролирую границу, чтобы белорусы не пришли", - с серьезным выражением лица шутит Юрий. Новости здесь все смотрят преимущественно белорусские и российские. Юрий каждый день смотрит и новостной выпуск канала LTV7. Не боится. "Нас ничем не напугать, мы в Латвии находимся в такой дыре... Есть такое выражение "пошлем тебя в Магадан", вот мы живем в латвийском Магадане. Дальше уже не отошлют, дальше - Беларусь", - смеется Юрий.

В Пиедруе живут семьи частично русского, частично белорусского происхождения. У многих родственники на другой стороне Даугавы - в Беларуси. Там же находятся и могилы членов семьи. В советские времена жители обеих сторон организовывали совместные торжества, чаще всего они проводились "в нейтральной зоне" - на острове посреди реки, рассказывает глава правления Светлана Козловска. Они часто ссорились. Но в итоге обе стороны переженились. Теперь остров принадлежит белорусам, но легенда гласит, что от церкви Святого Николая на стороне Пиедруи к острову, где в свое время находился монастырь бернардинцев, вел подземный туннель. Что с ним произошло, не известно.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В советские времена между обеими сторонами курсировал паром. Жители Пиедруи плавали на белорусскую сторону обедать. Теперь, чтобы увидеться с родней из Беларуси, необходимо разрешение. Один раз в год местной администрации пишутся заявления. Далее эти документы передаются посольству Беларуси, которое дает зеленый свет и оформляет разрешение на год. Жители Пиедруи используют эту возможность, чтобы закупаться в Беларуси, потому что не секрет, что сигареты, алкоголь и топливо там гораздо дешевле.

Поддерживают правительство

64-летний Зигизмунд пришел на визит к доктору Язепу. "Это не связано с Covid-19", - отмечает он.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Мужчина всю жизнь проработал в Риге фельдшером, но вот уже девять лет живет в Пиедруе. После многих лет, проведенных в столице, он понял, что больше всего ему не хватает деревни. Здесь он обрабатывает землю, выращивает коз и кур. "Все как и принято в деревне", - говорит Зигизмунд. Здесь, в Пиедруе, совершенно другие проблемы, чем в Риге.

Люди здесь больше переживают за то, чтобы дождя не было, а не за вирус.

Все посеяно, сейчас важно, чтобы в почве хватало влаги. С приходом коронавируса в его жизни ничего не изменилось, только к врачу попасть стало труднее. Зигизмунд считает, что этот вирус очень странный - сначала он угрожал пожилым людям, теперь еще и молодым. Поди пойми, как еще он мутирует в будущем.

За новостями следит - читает преимущественно RUS.TVNET, потому что местное телевидение без декодера не показывает, а декодер стоит дорого. Также смотрит российские и белорусские новости. "В Беларуси никто от коронавируса не умирает. Они его баней и 100 граммами лечат", - смеется Зигизмунд. В некотором смысле местные жители прислушиваются к совету Лукашенко о бане и 100 граммах, шутит седовласый мужчина. Однако, если серьезно, как бывший врач Зигизмунд "рекомендации" и легкомысленное отношение к вирусу президента Беларуси не поддерживает. Он считает, что наше правительство правильно отреагировало с самого начала, а вот ограничения могли бы быть и более жесткими. "Люди до конца не понимают серьезность ситуации, - говорит Зигизмунд. - Инфекция - это инфекция. Сама по себе она может и не настолько смертельна, но опасна тем, что очень быстро распространяется". Полиция теперь часто ездит по Пиедруе - контролирует ситуацию. В Риге люди более легкомысленны. "Звоню как-то своему знакомому, а он по гостям ходит - "Ай, ко мне не прилипнет!". Приходится ругаться, читать лекции и переубеждать", - отмечает Зигизмунд.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Здесь переживать режим чрезвычайной ситуации гораздо легче, чем в городе", - говорит глава местной администрации. Здесь у каждого свой сад, ухоженная земля, амбары и сараи. Каждый может посадить картошку и обеспечить себя хотя бы минимумом продуктов. Дума Краславского края после введения кврвнтина немедленно организовала пакеты с продуктами для малообеспеченных, малоимущих и многодетных семей, которые выдаются два раза в месяц. 30 апреля на заседании думы было принято решение выплатить пособие в размере 30 евро всем школьникам деревни с 1-го по 12-й класс. В свою очередь, для детей дошкольного возраста предприятие Latgran проспонсировало подарочные карты сети магазинов Maxima на сумму 20 евро. Когда был объявлен режим чрезвычайной ситуации, люди очень переживали, боялись ездить на автобусе. Школьники не понимали, как им теперь учиться онлайн. Однако с появлением большей информации все постепенно начали успокаиваться.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Коров нужно кормить, сено привозить, это время не принесло нам никаких изменений, - говорит 58-летняя Рита. - Раз в неделю мы ездим в магазин в Краславу, никуда больше не ходим. Чаще не имеет смысла, потому что все наши продукты лежат в подвале и дома". Жаль только, что к врачу попасть стало сложно. Зубы выпали, нужно лечить, но ехать страшно. За новостями Рита следит - в основном смотрит российское телевидение. Она даже не знает, ловит ли ее антенна латвийские каналы. Муж Риты работает водителем и сантехником, работы пока хватает.

Сын и дочь - в Ирландии, и они уже тоже возобновили работу. Сын работает там четыре года, дочь - не менее десяти.

"Все всегда в Ригу рвутся, а сейчас, во время вируса, все вспомнили про деревню и теперь из столицы к нам едут. Мы говорим - нечего тут делать, а ну ка обратно!" - cсмеется Рита. Здоровья и так нет, поэтому следует проявлять осторожность. Однако в Пиедруе об эпидемии невольно вспоминаешь, стоит лишь зайти в магазин, где начерчены желтые линии и выставлены дезинфицирующие средства. Фотографироваться Рита не хочет и толкает на передний план своего мужа Григория, который во время нашей беседы хлопотал во дворе, занимаясь повседневной работой и периодически окликая собаку, которая нежилась на соседнем дворе. По правде говоря, два метра для рижан не то же самое, что для жителей Пиедруи...

Галерея: Поселок Пиедруя и его жители