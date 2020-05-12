1000 рейсов в день. Ryanair скоро вернется в небо

Ryanair сообщает, что с 1 июля будет осуществлять около 1000 рейсов в день, информирует агентство LETA со ссылкой на AFP.

Авиакомпания поясняет, что экипаж и пассажиры должны будут носить маски для лица, им будут измерять температуру и призывать к дистанцированию в аэропортах и в салонах самолетов.

В результате кризиса, вызванного распространением Covid-19, Ryanair уволит 300 пилотов и других членов экипажа, т.е 15% сотрудников.

Ранее руководитель Ryanair Майкл О'Лири заявил, что если после окончания кризиса Covid-19 придется летать полупустыми самолетами, Ryanair в небо не вернется.

Бизнес-модель управляемой им компании фактически рухнет, если будут приняты требования по дистанцированию на рейсах Ryanair. Один из сценариев, о котором предстоит решить, - убрать сиденья в среднем ряду, и О'Лири называет эту идею идиотской.

Ирландская бюджетная авиакомпания получает прибыль, максимально заполняя рейсы - места продаются по низким ценам и позже можно купить различные привилегии, например, дополнительный багаж.

До сих пор эта бизнес-модель была очень прибыльной для компании, так как спрос на рейсы Ryanair всегда был высоким. Однако, если для обеспечения дистанцирования снять средний ряд сидений, это больше не позволит компании полностью заполнять рейсы и тем самым вызовет убытки.