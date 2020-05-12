Рижский марафон перенесён на октябрь. Он может пройти виртуально

30-й Рижский марафон и связанные с ним мероприятия должны были состояться 16 и 17 мая, но в конце марта было принято решение перенести их на неопределённый срок.

10 октября на марафоне планируются детский день и семейный забег, а 11 октября - марафон, полумарафон, забеги на 10 км и 6 км.

В зависимости от ограничений, которые будут существовать на тот момент, участники будут бежать с их соблюдением или виртуально, сообщили организаторы.

"Невозможно прогнозировать, как будет развиваться пандемия и какими будут ограничения осенью, но мы тем не менее приняли решение бежать в этом году 10-11 октября", - сообщил директор Рижского марафона Айгар Нордс.

"Если ограничения будут полностью отменены, Рижский марафон состоится с соответствующим юбилею размахом. Если ограничения сохранятся, мы творчески адаптируемся, чтобы юбилейный марафон прошёл без помех, с соблюдением указаний эпидемиологов.

Впервые в своей истории марафон может состояться виртуально - участникам будет предложено пробежать дистанцию индивидуально, зафиксировав время в специальном приложении", - рассказал Нордс.

Участникам, которые уже зарегистрировались на марафон в 2020 году, но не смогут принять участие в нём в октябре, организаторы предложат перерегистрироваться на марафон 2021 года или перерегистрировать заявку на другого участника. До 12 июня сделать это можно бесплатно.

Рижский марафон проводится с 1991 года. В 2019 году в нём приняло участие 38 398 человек, в том числе 4632 иностранных участника из 82 стран мира и почти 13 000 детей в рамках детского дня.