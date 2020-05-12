Гришин: вирус никуда не делся, ограничения нужно соблюдать

Смягчить введенные ввиду режима чрезвычайной ситуации ограничения рекомендовали эпидемиологи, но полиция опасается, что люди могут решить, что ситуация изменилась, и перестанут соблюдать ограничения. Это может привести к тому, что Латвия придет туда, откуда начинала свою борьбу с коронавирусом.
Об этом заявил и. о. начальника Госполиции Андрей Гришин в ходе видеоконфренции Латвийского союза самоуправлений.
"У нас есть опасения, что люди могут решить, что эпидемиологическая ситуация резко изменилась, хотя глобально ничего не поменялось. Эта болезнь есть среди нас, и она все еще такая же заразная. Да, сейчас, может быть, меньше людей заражается, и кто-то может понять это превратно, решить, что все уже закончилось, и перестать придерживаться ранее введенной модели поведения", - сказал Гришин.
Он напомнил, что полиция - это инструмент для напоминания жителям о правильном поведении.
"Я уверен, что большая часть людей осознают необходимость продолжать соблюдать нынешнюю модель поведения. Если мы ее сломаем, тогда то, чего мы добились по сокращению заболеваемости, исчезнет и мы вернемся в прежнее или худшее положение",- отметил Гришин.
Кодекс административных нарушений предусматривает, что за нарушение правил режима ЧС физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 2000 евро, юридическое лицо - на сумму от 140 до 5000 евро.
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