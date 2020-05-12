Гришин: вирус никуда не делся, ограничения нужно соблюдать

Об этом заявил и. о. начальника Госполиции Андрей Гришин в ходе видеоконфренции Латвийского союза самоуправлений.

"У нас есть опасения, что люди могут решить, что эпидемиологическая ситуация резко изменилась, хотя глобально ничего не поменялось. Эта болезнь есть среди нас, и она все еще такая же заразная. Да, сейчас, может быть, меньше людей заражается, и кто-то может понять это превратно, решить, что все уже закончилось, и перестать придерживаться ранее введенной модели поведения", - сказал Гришин.

Он напомнил, что полиция - это инструмент для напоминания жителям о правильном поведении.

"Я уверен, что большая часть людей осознают необходимость продолжать соблюдать нынешнюю модель поведения. Если мы ее сломаем, тогда то, чего мы добились по сокращению заболеваемости, исчезнет и мы вернемся в прежнее или худшее положение",- отметил Гришин.

Кодекс административных нарушений предусматривает, что за нарушение правил режима ЧС физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 2000 евро, юридическое лицо - на сумму от 140 до 5000 евро.