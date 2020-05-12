Фото ⟩ Сергей Лазарев напугал подписчиков синяком на всю ногу

Несчастный случай произошел с певцом, когда он репетировал в Стокгольме номер на песню You Are The Only One. Во время исполнения он подскользнулся и упал с трехметровой декорации. Стоит заметить, что конструкция была невероятно сложной и замысловатой.

Зрители запомнили это эффектное шоу, когда Лазарев поднимался по стене с выдвигающимися ступенями. Секрет декорации до сих пор хранится в тайне. Правда, Сергей все равно тогда занял лишь третье место.

"Телефон выдал мне воспоминание четырехлетней давности - "Евровидение 2016". Не только воспоминания выступления, но и последствия моего падения с декорации (со стены) на репетиции во время номера... Сейчас это уже можно выложить", - написал Лазарев.

По признанию артиста, после этого вплоть до финала ему каждую ночь снился сон, что он падает с декорации во время конкурса.

"В этом году "Евровидение" отменили, но если вам интересно, я повыкладываю в сторис что-нибудь из воспоминаний моих "Евровидений"!" - обратился Лазарев к подписчикам.

Надо сказать, что если это будут такие подробности из закулисья, то мы согласны!

Видео: Сергей Лазарев - You Are The Only One