Вт, 12.05.2020
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Фото ⟩ Сергей Лазарев напугал подписчиков синяком на всю ногу

Сергей Лазарев

ФОТО: Пресс-фото

Популярный исполнитель Сергей Лазарев вспомнил, как он рухнул с декорации на конкурсе "Евровидение" в 2016 году. Тогда артист получил нешуточные увечья. Фотографии он разместил на своей странице в Instagram. 

Несчастный случай произошел с певцом, когда он репетировал в Стокгольме номер на песню You Are The Only One. Во время исполнения он подскользнулся и упал с трехметровой декорации. Стоит заметить, что конструкция была невероятно сложной и замысловатой. 

Зрители запомнили это эффектное шоу, когда Лазарев поднимался по стене с выдвигающимися ступенями. Секрет декорации до сих пор хранится в тайне. Правда, Сергей все равно тогда занял лишь третье место. 

"Телефон выдал мне воспоминание четырехлетней давности - "Евровидение 2016". Не только воспоминания выступления, но и последствия моего падения с декорации (со стены) на репетиции во время номера... Сейчас это уже можно выложить", - написал Лазарев. 

По признанию артиста, после этого вплоть до финала ему каждую ночь снился сон, что он падает с декорации во время конкурса.

"В этом году "Евровидение" отменили, но если вам интересно, я повыкладываю в сторис что-нибудь из воспоминаний моих "Евровидений"!" - обратился Лазарев к подписчикам. 

Надо сказать, что если это будут такие подробности из закулисья, то мы согласны!

Видео: Сергей Лазарев - You Are The Only One

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