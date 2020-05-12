Начинают работать рижские учреждения культуры и спорта, а также клиентские центры

Регламентированное оказание очных услуг, в том числе организацию мероприятий и занятия любительских коллективов, возобновят культурные учреждения Рижского самоуправления – библиотеки, музеи, концертные и выставочные залы, культурные центры.

Услуги будут оказываться в соответствии с требованиями санитарного протокола, подготовленным Министерством культуры и рекомендациями по использованию культурных учреждений во время чрезвычайной ситуации, разработанных Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы.

Также оказание услуг возобновит рижский Дом негосударственных организаций, где разрешена организация мероприятий с соблюдением установленных ограничений.

Уже с 8 мая спортивные базы Рижского городского самоуправления Daugavgrīvа, Arkādijа и стадион Рижской Ганзейской средней школы клубы, входящие в Латвийскую футбольную Высшую лигу, могут использовать для тренировок профессиональных спортсменов, с соблюдением ограничений и рекомендаций, установленных нормативными актами.

В свою очередь с 13 мая начинается использование спортивных баз, которые обслуживают учреждения Рижского самоуправления. Организациям, у которых заключены договоры, разрешат проводить тренировки, спортивные занятия профессиональной направленности и учреждений образования по интересам под руководством сертифицированного спортивного специалиста. Проведение тренировок разрешается на основании утвержденного Департаментом порядка использования спортивных бах во время чрезвычайной ситуации.

Реализацию спортивных программ учреждений профессиональной спортивной направленности и учреждений образования по интересам постепенно начнут и учреждения Рижского самоуправления, сохраняя при этом и удаленный процесс тренировок.

С 13 мая будет обеспечиваться очный учебный процесс в муниципальных детских садах для детей обязательного образовательного возраста. Для детей более младшего возраста детские сады по-прежнему будут доступны в дежурном режиме – в дежурных группах.

Обслуживание клиентов в Центрах приема посетителей Рижской думы станет очным

С 13 мая возобновляется обслуживание клиентов в Центрах приема посетителей Рижской думы на ул. Кунгу, 7/9, ул. Бривибас, 49/53, ул. Даугавпилс, 31, ул. Эдуарда Смильгиса, 46 и ул. Дзирциема, 28.

По-прежнему сохранится возможность решать вопросы удаленно:

подписав заявление надежной электронной подписью и отправив по адресу э-почты riga@riga.lv, apc@riga.lv,

подать заявление в Рижскую думу через портал Latvija.lv, используя э-услугу "Заявление учреждению" (“Iesniegums iestādei”) или подать заявление, используя интернет-банк или другие способы авторизации;

подать заявление в Рижскую думу, используя э-почту:

отправив заявление по почте по адресу: Рижская дума, Ратушная площадь, 1, LV-1539.

Для получения информации или консультаций РД призывает использовать каналы дистанционного обслуживания клиентов:

бесплатный информационный телефон 80000800, который работает каждый день с 8.00 с 20.00;

адрес э-почты - apc@riga.lv.

Чтобы снизить риск распространения вируса и защитить клиентов и сотрудников Центра приема посетителей, на рабочие места будут отделены специальными защитными стеклами, сохраняется требование к соблюдение дистанции 2 метра. Также будут доступны дезинфицирующие средства и будет вестись мониторинг потока посетителей. Призываем клиентов быть ответственными и оценивать необходимость посещения Центра приема посетителей.