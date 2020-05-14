Его голосом звучали 90-е: солисту группы "Кар-Мэн" Сергею Лемоху - 55!
Если ваша юность или детство пришлись на 90-е, то наверняка вам знакомы такие песни, как "Лондон, гудбай", "Чао, бамбино!", "Чио-Чио-Сан", "Bad Russians", "Это Сан-Франциско" и "Париж, Париж". Сергей Лемох и его проект "Кар-Мэн" действительно стали голосом того времени. 14 мая 2020 года этому артисту исполняется 55 лет.
Настоящая фамилия Лемоха - Огурцов. Он не скрывает, что многому в этой жизни его научил отец. Когда тот случайно застал Сергея с сигаретой в подростковом возрасте, он бросил курить.
В "лихие 90-е" группа была невероятно востребована, иногда приходилось давать по 30-35 концертов за месяц. Так рассказывал Сергей в многочисленных интервью. "Рекорд "Кар-Мэн" - это четыре концерта за день", - вспоминал Лемох. Тогда они работали на износ и проходилось даже возить с собой личного массажиста.
Но это было уже после, а началось все с того, что в 1988 году Сергей окончил Московский кооперативный институт по специальности "товаровед". Но он не только не стал им - он стал моделью для журнала "Вязание".
Затем жизнь привела Лемоха в шоу-бизнес, где он стал играть на клавишных у Дмитрия Маликова, а потом и у Владимира Мальцева, который первым исполнил его песню "Париж, Париж" (позже он ее перезаписал с Богданом Титомиром и она стала хитом).
Видео: "Кар-Мэн" - "Париж, Париж"
"В 80-е я совмещал учебу с работой диджеем и музыкантом в ресторанах. А вот карьера для меня началась только с 1990 года. Полный бардак во всем. Какое-то непрерывное косилово без разбора, а в конце еще и дефолт", - вспоминает это время Сергей.
Мало кто знает, но юных Титомира и Лемоха заметил Аркадий Укупник. Именно он и стал первым продюсером нового дуэта. Группа была образована в 1989 году и изначально называлась "Экзотик-поп-дуэт", затем - "Кармен". В 1990-м название стали писать иначе - "Кар-Мэн".
Первый альбом коллектива "Вокруг света" вышел в 1989 году.
Любопытно, но каждая его песня была посвящена какой-либо стране или городу: "Лондон, гудбай", "Чио-Чио-Сан", "Багама-мама", "Париж, Париж" и другие.
Видео: "Кар-Мэн" - "Лондон, гудбай"
В 1990 и 1991 году группа получила несколько наград и была на пике своей популярности. Началась работа над вторым альбомом - "Кармания", но Богдан решил заняться сольной карьерой, а Сергей переписал все песни и выпустил альбом без голоса Титомира. Позже свет увидели сборники "Русская массированная звуковая агрессия" (1994), "Твоя сексуальная штучка" (1996), "Король диска" (1998) и "Нитро" (2008).
Богдан Титомир тогда уже хотел делать свою, совсем другую музыку. Их взгляды разошлись. После ухода из группы он записал песни "Делай как я", "Секс-машина" и "Девочка в красном".
Видео: Богдан Титомир - "Делай как я"
Таким образом, Богдан Титомир стал одним из лидеров российского хип-хопа. Он признается, что ему до сих пор не стыдно за то, что он делал в 90-е.
Любопытный факт: Сергей Лемох является автором некоторых песен Натальи Сенчуковой, Лады Дэнс и Натальи Гулькиной ("Мираж").
Он написал музыку для песни Сенчуковой "Ты не Дон Жуан".
Сергей невероятно аполитичный человек и полностью погружен в музыку.
"Человек, который пришел в музыку ради музыки, не откроет пирожковую и не станет торговать водкой. Поэтому многие поп-артисты с 30-летним стажем успешно конкурируют с упакованными баблом продюсеров современными звездам", - уверен он.
Его бесстрашие позволило ему в 1997 году выпустить единственный инструментальный сольный альбом "Поларис", а в 2013 и 2017 годах он пробовал создавать рок- и джаз-проекты. Но они не принесли успеха.
Сейчас артист женат второй раз на участнице "Кар-Мэн" Екатерине Канаевой. От первого брака у него две взрослые дочери - Алиса и Людмила.
Изданию "Собеседник" в 2015 году Лемох говорил:
"Дедушка я, если честно, никакой! Я как папа никакой, так и дедушка никакой. Я очень люблю возиться с внучками. Я же неадекватный немножко человек. Поэтому и игры в обычной жизни у меня все бешеные такие, нереальные. Но моим внучкам это нравится".
Песни группы "Кар-Мэн" актуальны и в наши дни. К примеру, несколько хитов Лемоха вошли в саундтрек сериала "Физрук". Композицию "Чао, бамбино!" даже напевает Дмитрий Нагиев.
Видео: Кадры из сериала "Физрук"
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