Его голосом звучали 90-е: солисту группы "Кар-Мэн" Сергею Лемоху - 55!

Настоящая фамилия Лемоха - Огурцов. Он не скрывает, что многому в этой жизни его научил отец. Когда тот случайно застал Сергея с сигаретой в подростковом возрасте, он бросил курить.

В "лихие 90-е" группа была невероятно востребована, иногда приходилось давать по 30-35 концертов за месяц. Так рассказывал Сергей в многочисленных интервью. "Рекорд "Кар-Мэн" - это четыре концерта за день", - вспоминал Лемох. Тогда они работали на износ и проходилось даже возить с собой личного массажиста.

Но это было уже после, а началось все с того, что в 1988 году Сергей окончил Московский кооперативный институт по специальности "товаровед". Но он не только не стал им - он стал моделью для журнала "Вязание".

Затем жизнь привела Лемоха в шоу-бизнес, где он стал играть на клавишных у Дмитрия Маликова, а потом и у Владимира Мальцева, который первым исполнил его песню "Париж, Париж" (позже он ее перезаписал с Богданом Титомиром и она стала хитом).

Видео: "Кар-Мэн" - "Париж, Париж"

"В 80-е я совмещал учебу с работой диджеем и музыкантом в ресторанах. А вот карьера для меня началась только с 1990 года. Полный бардак во всем. Какое-то непрерывное косилово без разбора, а в конце еще и дефолт", - вспоминает это время Сергей.

Мало кто знает, но юных Титомира и Лемоха заметил Аркадий Укупник. Именно он и стал первым продюсером нового дуэта. Группа была образована в 1989 году и изначально называлась "Экзотик-поп-дуэт", затем - "Кармен". В 1990-м название стали писать иначе - "Кар-Мэн".

Первый альбом коллектива "Вокруг света" вышел в 1989 году.

Любопытно, но каждая его песня была посвящена какой-либо стране или городу: "Лондон, гудбай", "Чио-Чио-Сан", "Багама-мама", "Париж, Париж" и другие.

Видео: "Кар-Мэн" - "Лондон, гудбай"

В 1990 и 1991 году группа получила несколько наград и была на пике своей популярности. Началась работа над вторым альбомом - "Кармания", но Богдан решил заняться сольной карьерой, а Сергей переписал все песни и выпустил альбом без голоса Титомира. Позже свет увидели сборники "Русская массированная звуковая агрессия" (1994), "Твоя сексуальная штучка" (1996), "Король диска" (1998) и "Нитро" (2008).

Богдан Титомир тогда уже хотел делать свою, совсем другую музыку. Их взгляды разошлись. После ухода из группы он записал песни "Делай как я", "Секс-машина" и "Девочка в красном".

Видео: Богдан Титомир - "Делай как я"