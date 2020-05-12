ФОТО ⟩ Беременная Цибулкова снялась в откровенной фотосессии

Снимки с этой фотосессии спортсменка также разместила в своём Instagram.

Теннисистка находится на восьмом месяце беременности, о которой она объявила в декабре. 6 мая Доминика Цибулкова отпраздновала своё 31-летие.

Словацкая теннисистка восемь раз побеждала на турнирах WTA в одиночном разряде, становилась победительницей Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), а также выходила в финал Australian Open (2014). В ноябре 2019 года она объявила о завершении карьеры.