Вт, 12.05.2020
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ФОТО ⟩ Беременная Цибулкова снялась в откровенной фотосессии

Доминика Цибулкова

ФОТО: AP/Scanpix

Экс-четвёртая ракетка мира, словацкая теннисистка Доминика Цибулкова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Grade.

Снимки с этой фотосессии спортсменка также разместила в своём Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теннисистка находится на восьмом месяце беременности, о которой она объявила в декабре. 6 мая Доминика Цибулкова отпраздновала своё 31-летие.

Словацкая теннисистка восемь раз побеждала на турнирах WTA в одиночном разряде, становилась победительницей Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), а также выходила в финал Australian Open (2014). В ноябре 2019 года она объявила о завершении карьеры.

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