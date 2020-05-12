Салдус: женщина зарезала своего сожителя. Дело передано в суд

25 января 2020 года в полицию поступила информация, что в одной из квартир многоэтажного дома в Салдусе обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти - колотыми ранами в области сердца.

По факту было возбуждено уголовное дело, в ходе которого полиция задержала сожительницу убитого мужчины. Ранее женщина уже попадала в поле зрения полиции за различные нарушения.

Убийство произошло на почве ссоры - женщина ударила своего сожителя ножом и ушла.

Подозреваемую в убийстве задержали в тот же день, суд применил арест в качестве меры пресечения. За такое преступление Уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет. Сколько женщина проведет за решеткой, решит суд.