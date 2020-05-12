Вт, 12.05.2020
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Пресс-секретарь Путина госпитализирован с Covid-19

Дмитрий Песков и Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом, сообщает "Медуза". 

"Да, заболел. Лечусь", – так Песков ответил на вопрос журналистов "Интерфакса" о своем здоровье. 

"Медуза" отмечает, что последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля. При этом, как заявил Песков агентству ТАСС, последний раз он лично контактировал с Владимиром Путиным более месяца назад.

По информации "Дождя", заболела и супруга Пескова Татьяна Навка, она также находится в больнице.

Стоит отметить, что ранее Covid-19 был обнаружен у премьера России Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и министра строительства Владимира Якушева

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