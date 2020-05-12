Реформа самоуправлений: теперь слово осталось за Сеймом

Парламентская комиссия по административно-территориальной реформе сегодня одобрила законопроект об административно-территориальной реформе для рассмотрения Сеймом в окончательном чтении.
Реформа предусматривает создание в Латвии 42 самоуправлений вместо нынешних 119.
Планируется, что изменения вступят в силу в середине 2021 года, когда пройдут выборы в самоуправления.
Статус городов государственного значения будет предоставлен Риге, Даугавпилсу, Юрмале, Лиепае, Резекне, Елгаве, Вентспилсу, Валмиере, Екабпилсу и Огре.
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