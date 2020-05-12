Вт, 12.05.2020
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Реформа самоуправлений: теперь слово осталось за Сеймом

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Парламентская комиссия по административно-территориальной реформе сегодня одобрила законопроект об административно-территориальной реформе для рассмотрения Сеймом в окончательном чтении.

Реформа предусматривает создание в Латвии 42 самоуправлений вместо нынешних 119.

Планируется, что изменения вступят в силу в середине 2021 года, когда пройдут выборы в самоуправления.

Статус городов государственного значения будет предоставлен Риге, Даугавпилсу, Юрмале, Лиепае, Резекне, Елгаве, Вентспилсу, Валмиере, Екабпилсу и Огре.

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