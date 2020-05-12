СГД отчиталась о налоговых сборах: к маю недобрали всего 2%

В период с января до конца апреля этого года планировалось собрать налоги на сумму 3,15 млрд евро, а собрано 3,08 млрд евро. В целом в этом году доходы бюджета запланированы в размере 10,5 млрд евро, таким образом к концу апреля было собрано 29,4% запланированных на этот год поступлений.

За четыре месяца этого года план по подоходному налогу с предприятий выполнен на 104,2% - собрано 64,6 млн евро вместо запланированных 62 млн евро.

Сборы налога на добавленную стоимость составили 762,98 млн евро (89,4% запланированного), акцизного налога - 321,93 млн евро (87,5%), подоходного налога с населения - 568,2 млн евро (110,5%), обязательных взносов государственного социального страхования - 1,142 млрд евро (99,6%), налога на азартные игры и лотереи - 14,39 млн евро (84,2%), налога на эксплуатацию транспортных средств - 34,58 млн евро (96,6%), а налога на природные ресурсы - 15,9 млн евро (95%).

Доход от дивидендов государственных и муниципальных капитальных обществ за четыре месяца составил 30,83 млн евро или 220% запланированного.

Неналоговые доходы бюджета составили 37,81 млн евро, что составляет 154,6% от запланированного.