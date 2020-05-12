Covid-19: все четыре новых случая зарегистрированы в разных краях

В столице Covid-19 констатирован всего у 524 жителей, а в Саласпилсском крае общее число инфицированных достигло 21.

По-прежнему заболевание Covid-19 зарегистрировано в 74 самоуправлениях.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Бауский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Даугавпилсский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Карсавский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилсский, Марупский, Мерсрагский, Неретский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Риебиньский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Напомним, две трети больных Covid-19 в Латвии уже выздоровели, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

На сегодняшний день от инфекции вылечились 627 из 950 человек, у которых был выявлен новый коронавирус.

За последние сутки выявлено четыре новых случая Covid-19. Вчера в Латвии сделано 1900 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведено 79 047 анализов.

Умерли 18 человек, инфицированных Covid-19.

В стационарах лечение проходят 30 человек с Covid-19, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 111 человек, переболевших Covid-19.