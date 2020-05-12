Вт, 12.05.2020
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Сартс: в Латвии "инфодемия" в связи с Covid-19 выглядит умеренной

Янис Сартс

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Вызванная Covid-19 "инфодемия" в Латвии на фоне других стран выглядит достаточно умеренной, сообщил директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Stratcom Янис Сартс.

Он пояснил, что термин "инфодемия" означает распространение дезинформации в очень больших объемах.

В условиях "инфодемии", связанной с Covid-19, Латвия на фоне других стран выглядит достаточно хорошо из-за меньшего распространения дезинформации.

Эксперт добавил, что дезинформацию обычно распространяют три типа людей. В первую группу входят люди, которые распространяют информацию по эмоциональным или другим причинам, действуя в рамках свободы слова. Во вторую группу входят люди, использующие дезинформацию в своих интересах, а в третью - использующие дезинформацию в интересах своего государства, что больше всего распространено в Китае и России.

Сартс подчеркнул, что латвийское общество является достаточно стойким к дезинформации.

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