Сартс: в Латвии "инфодемия" в связи с Covid-19 выглядит умеренной

Эксперт добавил, что дезинформацию обычно распространяют три типа людей. В первую группу входят люди, которые распространяют информацию по эмоциональным или другим причинам, действуя в рамках свободы слова. Во вторую группу входят люди, использующие дезинформацию в своих интересах, а в третью - использующие дезинформацию в интересах своего государства, что больше всего распространено в Китае и России.