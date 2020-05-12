Минздрав призывает хронических больных сдавать анализы на Covid-19, даже если нет симптомов

Министерство здравоохранения повторно призывает людей с хроническими заболеваниями сдать бесплатный тест на Covid-19, даже если нет симптомов. В этом случае, чтобы получить оплаченное государством тестирование, пациентам необходимо обращаться к семейному врачу и попросить направление.

Если у человека имеется хроническое заболевание, например, сахарный диабет, хронические заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания или онкологические заболевания, бесплатный тест на Covid-19 можно сдать и в случае, если у него нет симптомов заболевания, в частности, кашля, повышенной температуры и других.

Кроме того, министерство призывает семейных врачей убедить своих пациентов, чтобы те эту возможность использовали.

Так как у этих лиц нет симптомов заболеваний верхних дыхательных путей, в пункты сдачи анализов человек может отправиться на общественном транспорте, если он используют маску для лица, или, к примеру, пешком или на велосипеде.

Также всех, у кого есть симптомы заболевания, министерство просит связаться со своим семейным врачом, который направит на бесплатные анализы на Covid-19.

После получения направления в течение 12 рабочих часов лаборатория позвонит пациенту и договорится с ним о времени и месте, где можно сдать анализы. Если семейный врач посчитает, что пациент сам не может отправиться в пункт сдачи анализов, то они будут взяты у него дома.