Минздрав призывает хронических больных сдавать анализы на Covid-19, даже если нет симптомов

Несмотря на то, что тестирование на Covid-19 пациентов с хроническими заболеваниями государство предлагает уже со второй половины апреля, люди эту возможность используют редко, несмотря на то, что этим пациентам чрезвычайно важно заметить заболевание новым коронавирусом вовремя, ведь он угрожает их жизни и здоровью, сообщает агентство LETA.
Министерство здравоохранения повторно призывает людей с хроническими заболеваниями сдать бесплатный тест на Covid-19, даже если нет симптомов. В этом случае, чтобы получить оплаченное государством тестирование, пациентам необходимо обращаться к семейному врачу и попросить направление.
Если у человека имеется хроническое заболевание, например, сахарный диабет, хронические заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания или онкологические заболевания, бесплатный тест на Covid-19 можно сдать и в случае, если у него нет симптомов заболевания, в частности, кашля, повышенной температуры и других.
Кроме того, министерство призывает семейных врачей убедить своих пациентов, чтобы те эту возможность использовали.
Так как у этих лиц нет симптомов заболеваний верхних дыхательных путей, в пункты сдачи анализов человек может отправиться на общественном транспорте, если он используют маску для лица, или, к примеру, пешком или на велосипеде.
Также всех, у кого есть симптомы заболевания, министерство просит связаться со своим семейным врачом, который направит на бесплатные анализы на Covid-19.
После получения направления в течение 12 рабочих часов лаборатория позвонит пациенту и договорится с ним о времени и месте, где можно сдать анализы. Если семейный врач посчитает, что пациент сам не может отправиться в пункт сдачи анализов, то они будут взяты у него дома.
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