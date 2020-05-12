Главы МИД договорились по меморандуму о свободном перемещении между странами Балтии

"Мы виртуально парафировали меморандум о пространстве свободного перемещения между странами Балтии. В пятницу в Риге его подпишем", - сказал министр.

Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис, сейчас проходит техническая подготовка и перевод соглашения, чтобы в пятницу, 15 мая, главы МИД Латвии, Эстонии и Литвы могли подписать его на личной встрече в Риге.

МИД планирует передать меморандум на согласование на заседание правительства в четверг, 14 мая.

В настоящее время со слов министра здравоохранения Илзе Винькеле известно, что при поездках между странами Балтии их жителям не нужно будет при возвращении соблюдать 14-дневную изоляцию, а для граждан других стран, которые приедут в Балтию и будут по ней перемещаться, самоизоляция обязательна.

Страны Балтии готовятся открыть внутренние границы с 15 мая.