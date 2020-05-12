Работник завода в Гане заразил Covid-19 сотни своих коллег

Как в конце прошлой недели рассказал президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, массовое заражение произошло на заводе в портовом городе Ганы Теме.

Массовое заражение было открыто после проведенных в прошлом месяце тестов, указал президент.

Более подробную информацию о произошедшем и ответную реакцию властей он не предоставил. Нет подробных комментариев и от Министерства здравоохранения Ганы.

Согласно официальным данным, в Гане Covid-19 заразились 4700 человек, 22 из которых умерли.

В Гане в связи с Covid-19 установлены ограничения на собрания. Закрыты школы, а жителям советуют лишний раз не выходить из дома.