Дезинформация о Covid-19 в СМИ и соцсетях: чаще всего пишут, что вирус не опасен

Дезинформация о Covid-19 в латвийском информационном пространстве связана в основном с мнениями о серьезности болезни и ограничениях, заявила сегодня на заседании подкомиссии по стратегической коммуникации комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией консультант Госканцелярии по вопросам стратегической коммуникации Дайга Холма.
Она рассказала, что Госканцелярия ежедневно готовит обзоры СМИ и социальных сетей, анализируя, какие публикации получили резонанс в обществе.
По словам Холмы, в начале кризиса, когда правительство не вело столь интенсивной коммуникации, люди искали информацию в зарубежных источниках. Люди искали советов в разных группах, где часто содержатся ссылки на устаревшую и недостоверную информацию. Со временем количество поисковых запросов о симптомах Covid-19 уменьшилось.
В основном дезинформация распространяется о том,что вирус не опасен и не заразен. Также активно распространяются нарративы о чрезмерных ограничениях, очень дорогих масках и т.д.
Менее популярны мнения о том, что цель пандемии - получить контроль над людьми через вакцины и чипы 5G.
По словам Холмы, люди не особенно делятся подробными дезинформирующими сообщениями, и со стороны правительства не нужны никакие планы по борьбе с ними.
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