Дезинформация о Covid-19 в СМИ и соцсетях: чаще всего пишут, что вирус не опасен

Она рассказала, что Госканцелярия ежедневно готовит обзоры СМИ и социальных сетей, анализируя, какие публикации получили резонанс в обществе.

По словам Холмы, в начале кризиса, когда правительство не вело столь интенсивной коммуникации, люди искали информацию в зарубежных источниках. Люди искали советов в разных группах, где часто содержатся ссылки на устаревшую и недостоверную информацию. Со временем количество поисковых запросов о симптомах Covid-19 уменьшилось.

В основном дезинформация распространяется о том,что вирус не опасен и не заразен. Также активно распространяются нарративы о чрезмерных ограничениях, очень дорогих масках и т.д.

Менее популярны мнения о том, что цель пандемии - получить контроль над людьми через вакцины и чипы 5G.

По словам Холмы, люди не особенно делятся подробными дезинформирующими сообщениями, и со стороны правительства не нужны никакие планы по борьбе с ними.