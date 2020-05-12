Официальные рекомендации Минздрава по профилактике Covid-19

Цель рекомендаций - способствовать ограничению распространения инфекции Covid-19, принимая во внимание ответственные действия каждого лица в реализации мероприятий.

Основные принципы ограничения Covid-19 - информирование, дистанцирование, гигиена и слежение за состоянием здоровья.

В целях эффективной реализации этих основных принципов контроля за инфекцией путем введения мер предосторожности, поставщики услуг или организаторы мероприятия в каждом конкретном месте или случае должны оценивать возможность соблюдения дистанции в два метра, время и место проведения мероприятия или оказания услуги, а также число вовлеченных людей и их состояние здоровья.

Разработанные Минздравом рекомендации устанавливают, что поставщики услуг или организаторы мероприятия должны соблюдать все ограничения соответственно требованиям нормативных актов.

Для обеспечения информированности в месте мероприятия на видимом как работникам, так и участникам мероприятия месте необходимо разместить предупреждение, что в месте проведения не могут находиться лица, которым предписана самоизоляция, домашний карантин или строгая изоляция или же у которых есть симптомы заболеваний дыхательных путей. Кроме того, необходимо разместить предупреждение о соблюдении дистанции в два метра и правильной гигиене рук и респираторной гигиене.

В местах, где это возможно, необходимо обеспечить физическую дистанцию в два метра - как между работником и посетителем, так и между работниками. В свою очередь, если это сделать невозможно, должен быть установлен барьер между посетителем и работником. В рекомендациях в качестве примера указано, что можно оборудовать временную стеклянную или пластиковую стену, работник может использовать пластиковый визор или же защитную маску для лица.

Необходимо контролировать поток людей, чтобы предотвратить их скопление, например, у входов и выходов, у туалетов и так далее. Также необходимо ограничивать собрание работников вне исполнения служебных обязанностей, в том числе на кофейных паузах, обеденных перерывах и так далее. В рамках возможного необходимо использовать удаленное предоставление услуг и выполнение служебных обязанностей.

Оказывая публичную услугу, по возможности нужно сократить посвященное услуге время, в том числе не стоит требовать у посетителей находиться рядом с работником, если нет необходимости в его присутствии на протяжении всего времени предоставления услуги. В свою очередь, при организации мероприятия должно быть ограничено время его проведения, кроме того, нужно оценить возможность не устраивать перерывы и не организовывать места общего пользования для напитков и закусок.

Для обеспечения гигиены необходимо предоставить возможность проводить гигиену рук как работникам, так и посетителям - обеспечить теплую воду, жидкое мыло, средства для сушки лица или спирт (с минимум 70% этанола). Кроме того, необходимо сократить число поверхностей и предметов общего пользования. Также нужно ограничить и передачу устройств и предметов, в том числе и пишущих принадлежностей, от человека к человеку.

Необходимо обеспечивать также регулярную уборку и дезинфекцию помещений и поверхностей, в том числе инвентаря. Также нужно регулярно проветривать помещения и предусмотреть, чтобы в рамках возможного использовался безналичный расчет.

Особые меры предосторожности должны быть приняты для контроля за состоянием здоровья людей, в том числе лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, а также лиц с иммунодефицитом.

Необходимо также обеспечить, чтобы на рабочем месте не было лиц с признаками острых респираторных инфекционных заболеваний или тех, кому установлены самоизоляция, домашний карантин или строгая изоляция. Кроме того, записи о посетителях должны храниться максимально долго для выявления и предупреждения контактов в случае заражения Covid-19.

Рекомендации вступят в силу на следующий день после их публикации в издании Latvijas Vēstnesis, то есть в среду, 13 мая.