Официальные рекомендации Минздрава по профилактике Covid-19. Они вступят в силу 13 мая

Министерство здравоохранения издало официальные рекомендации по профилактике Covid-19 во время оказания публичных услуг или организации частных и публичных мероприятий, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет LETA.
Цель рекомендаций - способствовать ограничению распространения инфекции Covid-19, принимая во внимание ответственные действия каждого лица в реализации мероприятий.
Основные принципы ограничения Covid-19 - информирование, дистанцирование, гигиена и слежение за состоянием здоровья.
В целях эффективной реализации этих основных принципов контроля за инфекцией путем введения мер предосторожности, поставщики услуг или организаторы мероприятия в каждом конкретном месте или случае должны оценивать возможность соблюдения дистанции в два метра, время и место проведения мероприятия или оказания услуги, а также число вовлеченных людей и их состояние здоровья.
Разработанные Минздравом рекомендации устанавливают, что поставщики услуг или организаторы мероприятия должны соблюдать все ограничения соответственно требованиям нормативных актов.
- Для обеспечения информированности в месте мероприятия на видимом как работникам, так и участникам мероприятия месте необходимо разместить предупреждение, что в месте проведения не могут находиться лица, которым предписана самоизоляция, домашний карантин или строгая изоляция или же у которых есть симптомы заболеваний дыхательных путей. Кроме того, необходимо разместить предупреждение о соблюдении дистанции в два метра и правильной гигиене рук и респираторной гигиене.
- В местах, где это возможно, необходимо обеспечить физическую дистанцию в два метра - как между работником и посетителем, так и между работниками. В свою очередь, если это сделать невозможно, должен быть установлен барьер между посетителем и работником. В рекомендациях в качестве примера указано, что можно оборудовать временную стеклянную или пластиковую стену, работник может использовать пластиковый визор или же защитную маску для лица.
- Необходимо контролировать поток людей, чтобы предотвратить их скопление, например, у входов и выходов, у туалетов и так далее. Также необходимо ограничивать собрание работников вне исполнения служебных обязанностей, в том числе на кофейных паузах, обеденных перерывах и так далее. В рамках возможного необходимо использовать удаленное предоставление услуг и выполнение служебных обязанностей.
- Оказывая публичную услугу, по возможности нужно сократить посвященное услуге время, в том числе не стоит требовать у посетителей находиться рядом с работником, если нет необходимости в его присутствии на протяжении всего времени предоставления услуги. В свою очередь, при организации мероприятия должно быть ограничено время его проведения, кроме того, нужно оценить возможность не устраивать перерывы и не организовывать места общего пользования для напитков и закусок.
- Для обеспечения гигиены необходимо предоставить возможность проводить гигиену рук как работникам, так и посетителям - обеспечить теплую воду, жидкое мыло, средства для сушки лица или спирт (с минимум 70% этанола). Кроме того, необходимо сократить число поверхностей и предметов общего пользования. Также нужно ограничить и передачу устройств и предметов, в том числе и пишущих принадлежностей, от человека к человеку.
- Необходимо обеспечивать также регулярную уборку и дезинфекцию помещений и поверхностей, в том числе инвентаря. Также нужно регулярно проветривать помещения и предусмотреть, чтобы в рамках возможного использовался безналичный расчет.
- Особые меры предосторожности должны быть приняты для контроля за состоянием здоровья людей, в том числе лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, а также лиц с иммунодефицитом.
- Необходимо также обеспечить, чтобы на рабочем месте не было лиц с признаками острых респираторных инфекционных заболеваний или тех, кому установлены самоизоляция, домашний карантин или строгая изоляция. Кроме того, записи о посетителях должны храниться максимально долго для выявления и предупреждения контактов в случае заражения Covid-19.
Рекомендации вступят в силу на следующий день после их публикации в издании Latvijas Vēstnesis, то есть в среду, 13 мая.
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