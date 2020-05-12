Вт, 12.05.2020
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Шуплинска: в июне могут быть разрешены детские лагеря

Иллюстративное фото

ФОТО: Ali Jarekji / Reuters

В июне может быть разрешена организация детских лагерей, заявила сегодня после заседания правительства министр образования и науки Илга Шуплинска.

Сейчас разрабатываются рекомендации для работы лагерей - по количеству и размещению людей, по мерам безопасности. 

"Мы уже говорили с Министерством здравоохранения и в июне думаем активизировать образование по интересам и работу лагерей", - сказала Шуплинска.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле говорила журналистам, что Минздрав в вопросе возобновления летних лагерей сначала ждет сигнала Министерства образования и науки. 

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