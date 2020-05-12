На Югле парень сел пьяным за руль и повредил машину потенциальной тещи

Сидевший за рулем автомобиля мужчина полицейским показался заметно уставшим. Стражи порядка решили остановить машину, оказалось, что случайно встреченный водитель сильно пьян, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

После просьбы заметно пошатывающийся молодой человек предоставил полицейским документ, не являвшимся водительскими правами, однако этого хватило, чтобы полицейские установили его личность. Вызвали на место происшествия и коллег из дорожной полиции.

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"Выяснилось, что машина - матери его подруги, он в присутствии сотрудников полиции позвонил подруге и рассказал о произошедшем", - отметил представитель Видземского управления муниципальной полиции Риги Юрис Инкинс.

Вскоре на место происшествия прибыли дорожные полицейские и тогда выяснилось, что подросток попал в неприятности конкретно пьяным - алкометр показал 1,8 промилле.

Несмотря на попытки подруги сгладить ситуацию, водителю полагается суровейший из штрафов, которыми наказывают пьяных водителей.