Как будут работать бассейны: без детей, 12 метров на человека и никаких бань

Также нельзя допускать скопления людей у бортиков бассейна и в воде, пользоваться инвентарем общего пользования и посещать бассейны детям до 12 лет.

Пока что посетителям будут недоступны сауны, бани и другие помещения для отдыха.

Рекомендации предусматривают, что в спортивных учреждениях должны быть размещены предупреждения о необходимости соблюдать дистанцию и не посещать учреждение при наличии симптомов инфекции дыхательных путей.

Министерство указало также, что лицам старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями и с иммунодефицитом нужно соблюдать в спортивных учреждениях особую осторожность и не посещать их в часы скопления людей.