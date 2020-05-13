Будьте осторожны: эти 4 знака Зодиака самые опасные. И особенно - женщины!

Всем известно, что представители каждого знака Зодиака обладают своим особенностями характера. Одни из них нежны, другие - тщеславны, третьи - слишком придирчивы или ревнивы, а некоторые и вовсе... опасны.
По мнению астрологов, люди, родившиеся под этими четырьмя созвездиями, не остановятся ни перед чем, причем особенно ярко это проявляется у представительниц прекрасного пола. С кем же стоит быть осторожнее и почему?
Овен
Энергичные и целеустремленные Овны появились на этот свет для того, чтобы побеждать.
Если вы не хотите пострадать, то лучше не вступать с ними в конфликт. У Овнов есть одна по-настоящему отрицательная черта - разрушительность.
Лев
Львы чрезвычайно самоуверенны и всегда готовы к атаке. Где бы ни оказались эти лди, они всегда привлекают к своей персоне все внимание окружающих, и устоять перед их чарами способны немногие. К тому же женщины-Львы просто излучают сексуальность.
Скорпион
Это довольно жестокие люди. При этом они способны быть дерзкими, когда в этом есть необходимость, и милыми - если этого, опять же, требуют обстоятельства. Скорпионы зачастую что-то обещают, но не выполняют своих обещаний.
Представители данного знака Зодиака скрытны, очень умны и знают, когда надо ужалить, а главное - в какое место, чтобы было как можно больнее..
Рак
Раки обычно действуют по отработанной ранее тактике, именно поэтому они чрезвычайно опасны. Тем более что у них не всегда получается правильно оценить сложившуюся ситуацию. Порой эти люди притворяются эмоциональными и нежными, но на самом деле они не так наивны, как хотят показаться. Будьте осторожны с ними - они точно знают, что им нужно и как это получить!