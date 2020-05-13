Будьте осторожны: эти 4 знака Зодиака самые опасные. И особенно - женщины!

По мнению астрологов, люди, родившиеся под этими четырьмя созвездиями, не остановятся ни перед чем, причем особенно ярко это проявляется у представительниц прекрасного пола. С кем же стоит быть осторожнее и почему?

Овен

Энергичные и целеустремленные Овны появились на этот свет для того, чтобы побеждать.

Если вы не хотите пострадать, то лучше не вступать с ними в конфликт. У Овнов есть одна по-настоящему отрицательная черта - разрушительность.

Лев

Львы чрезвычайно самоуверенны и всегда готовы к атаке. Где бы ни оказались эти лди, они всегда привлекают к своей персоне все внимание окружающих, и устоять перед их чарами способны немногие. К тому же женщины-Львы просто излучают сексуальность.

Скорпион

Это довольно жестокие люди. При этом они способны быть дерзкими, когда в этом есть необходимость, и милыми - если этого, опять же, требуют обстоятельства. Скорпионы зачастую что-то обещают, но не выполняют своих обещаний.

Представители данного знака Зодиака скрытны, очень умны и знают, когда надо ужалить, а главное - в какое место, чтобы было как можно больнее..

Рак