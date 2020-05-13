Covid-19 в Латвии: один новый случай и еще одна смерть

Сообщается, что умерший пациент имел ряд хронических заболеваний. Всего в Латвии скончались 19 человек с Covid-19.

В минувшие сутки госпитализирован один человек. На данный момент в стационарах лечение проходит 31 человек с Covid-19, у 29 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 111 человек, переболевших Covid-19.

627 человек уже выздоровели.

Pēdējās 24h veikti 2199 COVID-19 testi, pozitīvs 1 cilvēkam, miris 1 pacients (vecumā no 85 līdz 90, bija vairākas hroniskas saslimšanas). Latvijā kopā veikti 81 246 izmeklējumi, saslimusi 951 persona un 627 izveseļojušās, 19 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 13, 2020

Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 81 246 анализов.

Pēdējās diennakts laikā stacionēts 1 pacients ar COVID-19 (kopā stacionāros ārstējas 31 pacients: 29 pacienti ar vidēji smagu, 2 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 111 pacienti (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 13, 2020

Стоит отметить, что во вторник, 12 мая, в Латвии смягчены ограничения продленного до 9 июня режима чрезвычайной ситуации.