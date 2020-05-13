Ср, 13.05.2020
В условиях "инфодемии", связанной с Covid-19, Латвия на фоне других стран выглядит достаточно хорошо из-за меньшего распространения дезинформации. Янис Сартс, директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Stratcom

Covid-19 в Латвии: один новый случай и еще одна смерть

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: ANUSHREE FADNAVIS / REUTERS

В минувшие сутки в Латвии проведено 2199 анализов на Covid-19. Положительными оказался один, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончался пациент в возрасте от 85 до 90 лет. Всего Covid-19 официально подтвержден у 951 латвийца. 

Сообщается, что умерший пациент имел ряд хронических заболеваний. Всего в Латвии скончались 19 человек с Covid-19. 

В минувшие сутки госпитализирован один человек. На данный момент в стационарах лечение проходит 31 человек с Covid-19, у 29  заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 111 человек, переболевших Covid-19.

627 человек уже выздоровели. 

Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 81 246 анализов. 

Стоит отметить, что во вторник, 12 мая, в Латвии смягчены ограничения продленного до 9 июня режима чрезвычайной ситуации. 

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