Еврокомиссия допускает, что этим летом туризм оживет

"Действуя корректно, безопасно и координируясь, следующие месяцы могут принести европейцам возможность для хорошего воздуха, релаксации, свежего воздуха", - указано в проекте Еврокомиссии, который будет презентован в среду.

Тем временем Еврокомиссия предупреждает, что со снятием ограничений на пересечение границ существует риск второй волны.

Внешние границы Евросоюза останутся закрытыми до 15 июня, при условии, что все 27 стран-участниц будут придерживаться ныне существующих рекомендаций, передает агентство LETA со ссылкой на DPA.

Несмотря на то, что вопросы о смягчении пограничного контроля являются ответственностью каждой конкретной страны, Еврокомиссия полагает, что туризм оживет в привычное для него время - в июле и августе.