Ср, 13.05.2020
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Еврокомиссия допускает, что этим летом туризм оживет

Турист. Иллюстрация

ФОТО: Pixabay

Европейская комиссия допускает, что страны Евросоюза смогут на туристический сезон открыть свои границы друг для друга. При условии, что распространение Covid-19 будет под контролем и системы здравоохранения подготовлены на достаточном уровне. 

"Действуя корректно, безопасно и координируясь, следующие месяцы могут принести европейцам возможность для хорошего воздуха, релаксации, свежего воздуха", - указано в проекте Еврокомиссии, который будет презентован в среду. 

Тем временем Еврокомиссия предупреждает, что со снятием ограничений на пересечение границ существует риск второй волны. 

Внешние границы Евросоюза останутся закрытыми до 15 июня, при условии, что все 27 стран-участниц будут придерживаться ныне существующих рекомендаций, передает агентство LETA со ссылкой на DPA. 

Несмотря на то, что вопросы о смягчении пограничного контроля являются ответственностью каждой конкретной страны, Еврокомиссия полагает, что туризм оживет в привычное для него время - в июле и августе. 

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