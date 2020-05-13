Ср, 13.05.2020
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Автоводитель в США превысил скорость на 213 км/ч. Оправдание было смешным

Chevrolet Corvette ZR1

ФОТО: General Motors

В американском штате Вашингтон некий водитель за рулем автомобиля Corvette вместо разрешенных 96 км/ч ехал 309. Он превысил скорость на 213 км/ч. 

Неизвестно как, но полицейские это сделали - остановили гонщика. Немецкое издание AutoBild  отмечает, что в США не предусмотрено наказание за такое существенное превышение скорости. Самое серьезное наказание можно получить за двойное превышение максимально допустимой скорости - штраф, лишение прав и тюремное заключение. 

Chevrolet Corvette ZR1

ФОТО: General Motors

Водителю Corvette сказал полицейским, что был невероятно голоден, поэтому так торопился - уж очень хотелось что-то съесть. Отмечается, что 31-летний автоводитель был нетрезв. 

Chevrolet Corvette ZR1

ФОТО: General Motors

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