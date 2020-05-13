Автоводитель в США превысил скорость на 213 км/ч. Оправдание было смешным

Неизвестно как, но полицейские это сделали - остановили гонщика. Немецкое издание AutoBild отмечает, что в США не предусмотрено наказание за такое существенное превышение скорости. Самое серьезное наказание можно получить за двойное превышение максимально допустимой скорости - штраф, лишение прав и тюремное заключение.

Chevrolet Corvette ZR1 ФОТО: General Motors

Водителю Corvette сказал полицейским, что был невероятно голоден, поэтому так торопился - уж очень хотелось что-то съесть. Отмечается, что 31-летний автоводитель был нетрезв.

Chevrolet Corvette ZR1 ФОТО: General Motors

At 7:45 this morning, Trooper Willard was monitoring traffic speed on US2 near SR9 when he observed a Corvette traveling 192MPH! The 31 year old Corvette driver exited to SR9 and was caught near 96th Dr Se. He was arrested for Reckless & DUI! #drivesober #yourWSP — Trooper H. Axtman (@wspd7pio) May 4, 2020