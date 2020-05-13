Ср, 13.05.2020
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В расписание поездов внесут изменения

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ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Со среды, 13 мая, расписание движения поездов внесут изменения, сообщила агентству LETA представитель АО Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.

В связи с продлением чрезвычайного положения до 9 июня остаются отмененными 13 рейсов в направлении Дубулты, Елгавы, Царникавы и Огре.

Однако движение четырех курсирующих по рабочим дням в направлении Огре и Елгавы поездов возобновлено.

Кроме того, принимая во внимание потепление, с 13 мая маршрут шести поездов Рига-Царникава продлен до Саулкрасты, а маршрут шести поездов Рига-Дубулты продлен до Слоки.

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