"Я знаю, что мне нельзя умирать". Родные - о скончавшихся от COVID-19 медиках

Мама, продолжает Ксения, хотела вставить себе новые зубы, уже почти все сделала: "Мы много про это говорили, зубы - это все-таки дорого, и я думала, что с деньгами у родителей нормально. Но они просто скрывали от меня сложности, не хотели волновать". По образованию Юлия Ясюлевич спортивный тренер, в юности она занималась академической греблей, в последние годы ходила с подругами смотреть соревнования.

"Но вообще мама приходила с работы, и у нее начиналась вторая работа: готовка, стирка, уборка, она себя не жалела, была просто гиперзаботливая. Я никогда этого не пойму и, наверное, никогда с этим не смирюсь. Я спорила с ней, просила ее делать то, что именно ей нравится. Но она всю жизнь жила для других, мне это было очень жаль, я бы хотела, чтобы она тоже была счастлива", - признается Ксения. Юлию Ясюлевич похоронили 8 мая. Ксения считает, что если бы она не написала в соцсетях о смерти мамы, ее папе не стали бы звонить из больницы, приносить соболезнования, переводить деньги на похороны.

"Вам придется научиться жить без меня"

Валентина Николаевна Шужина была операционной сестрой в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге, проработала там около 30 лет. В конце марта у женщины обнаружили рак поджелудочной железы на четвертой стадии, а позднее пневмонию и коронавирус. Шужина умерла 18 апреля, ей было 56 лет.

"Мама 25 марта отработала сутки, она жаловалась на боли в животе, в тот же день ей сделали УЗИ. Оказалось - рак. Потом ей сделали компьютерную томографию и нашли левостороннюю пневмонию. Сделали тест на коронавирус - он оказался положительным", - рассказывает дочь Валентины Шужиной Анна.

Валентину положили в реанимацию, ей было тяжело дышать, развилась легочная недостаточность и двусторонняя пневмония. "Санитар в морге даже не знал, что у нее был коронавирус. В справке о смерти, которую мне там выдали, было написано: "Обширные метастазы", - добавляет 34-летняя Анна. Она уверена, что ее мать убил именно SARS-CoV-2, но на выплату компенсации уже фактически не рассчитывает.

"Рак поддавался лечению, я думала, что сделаем химиотерапию и, как и каждый год, поедем с мамой на машине в Белоруссию к родственникам", - делится женщина. По ее словам, к ее маме часто обращались за советом, она всем помогала, у нее всегда был план действий. А на работе все ее звали "Валентиночка Николаевна" и относились с большим уважением.

"Конечно, она иногда говорила, что устала. Бывало, что приходила на работу в полдевятого и до двух часов ночи работала почти без перерыва. И дома после суток не ложилась спать, у нее начинались бытовые дела", - вспоминает Анна.

Дома Валентина Шужина вязала игрушки, пледы, в последнее время вышивала бисером иконы, освящала их и дарила родным и близким: "Она очень переживала, что не смогла до конца помочь мне и брату купить жилье. Она всегда была нашей опорой. Мама мне говорила, что воспитала слишком доброй, что надо в жизни быть более жесткой".

Анна училась в биологическом классе, ходила на курсы младшей медсестры и была в больнице у мамы на практике, "стояла на операциях". Но мама ей тогда сказала: "В медицину - только через мой труп". Анна стала бухгалтером и, по ее признанию, об этом не пожалела: "Это же только сейчас зарплаты медиков вышли на более или менее достойный уровень, а мама всегда хотела для нас только лучшего". Когда Анна отвозила маму в больницу, та сказала ей: "Теперь вам придется научиться жить без меня".