В Одни Ворота: Майкл Джордан больше, чем просто легенда

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В этом выпуске программы "В Одни Ворота" мы опять обсуждаем документальный сериал The Last Dance, посвящённый последнему чемпионскому сезону Майкла Джордана.

Вы узнаете по какой причине Джордан уходил из баскетбола в 1993 году, каким образом через полтора года вернулся, какими силами смог восстановить форму и какие события происходили в его жизни на фоне спортивных профессиональных перемен.

Майкл Джордан больше, чем просто легенда. Изучая его биографию мы сталкиваемся с калейдоскопом ситуаций, когда на его первенство посягали соперники, а Джордан черпал в этом вдохновение для того, чтобы стать лучше.

Биография Джордана учит нас тому, что оседлав эпизод и обыграв лучшего в истории баскетболиста, ты должен быть готов к тому что своё превосходство придется доказать.

"Посмотрим, будут ли они выпендриваться, когда счёт превратится в 0:0", - сказал однажды Майкл Джордан.

Тёмные стороны его личности, важнейшие вехи его карьеры и судьбы людей с которыми он играл, а так же те, против кого он выходил на паркет. Всё это в программе "В Одни Ворота!".