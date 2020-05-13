Собчак дала интервью дочке пресс-секретаря Путина. Это стоило 870 евро

Одним из первых гостей эфира стала 22-летняя дочь пресс-секретаря России Дмитрия Пескова Лиза Пескова.

Собчак не знала, кем окажутся ее визави и удивилась, когда оказалось, что поговорить с ней хочет Пескова: "Я сама обалдела, вдруг вижу - Лиза Пескова у меня в Instagram. Благотворительность объединяет".

В рамках этой встречи Ксения Собчак прокомментировала скандальную публикацию* Белого дома.

*8 мая Белый дома США в социальных сетях опубликовал пост о Второй мировой войне. Пресс-служба администрации президента заявила о победе только США и Великобритании над нацизмом Под записью в Twitter, Instagram и Facebook-аккаунтах Белого дома появились тысячи комментариев, напоминая о роли других стран.

"Я считаю, что это свинство. Я присоединилась к флешмобу, когда пользователи писали под поздравительным видео Белого дома названия российских военных фильмов. Я упомянула "А завтра была война", я считаю, что этот пост - большая ошибка Трампа", - заявила Ксения Собчак, а Лиза подтвердила, что тоже приняла участие в акции и оставила комментарий на официальной страничке правительства США.

Также Собчак и Пескова обсудили коронавирус - недавно стало известно, что Covid-19 подтвержден у отца Лизы Дмитрия Пескова.

ФОТО: Instagram

"Когда подобное случается с твоим отцом, с кем-то из близких, ты начинаешь по-другому на это смотреть. Как бы ты серьезно не относился к ситуации, все равно внутри что-то переворачивается. Я искренне надеюсь, что не осталось умников, не верящих в коронавирус. Кричащих, что все это заговор. Пользуясь случаем, я хочу всех призвать быть осторожнее", - поделилась Лиза.

Пескова также отметила, что последний раз они с отцом виделись 10 дней назад.

В ответ телеведущая разоткровенничалась о своей маме Людмиле Нарусовой. "Мама десять дней с тяжелейшей пневмонией пролежала в Коммунарке", - заявила Ксения. Covid-19 у нее, по словам Собчак, констатирован не был.

Лиза родилась в семье дипломата и госдеятеля Дмитрия Пескова и его второй супруги Екатерины Солоцинской. В 2012 году, после 20 лет брака, родители Лизы развелись. Три года спустя отец девушки взял в жены российскую фигуристку Татьяну Навку.

Дочь Дмитрия Пескова Лиза часто подчеркивает то, что все деньги зарабатывает сама. Пескова утверждает, что в последний раз отец давал ей деньги еще до того, как ей исполнилось 18 лет. Это были 30 000 рублей (370 евро), половину из которых она потратила на покупку кровати.

"Я продала в Instagram некоторые вещи старые мамины, которые она мне отдала. Я выкладывала в Stories: кроссовки Puma за 3000 рублей (37 евро). Продала там несколько вещей и тогда у меня купили первую рекламу, я стала зарабатывать на рекламе", - ранее рассказала Пескова выпуске Forbes Digest.