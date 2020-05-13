"Он плакал после нашего боя". Литовский боец рассказал о первом поражении Конора Макгрегора

В разговоре с Eurosport литовец поделился своим взглядом на бой 2008 года, во время которого от его руки пал тогда ещё мало кому известный Конор Макгрегор.

Оба бойца встретились в октагоне 28 июня 2008 года, представляя организацию Cage of Truth. Для 19-летнего Макгрегора это был третий бой в его профессиональной карьере, а Ситенков, в свою очередь, к тому моменту выходил в октагон уже десятый раз. Литовец победил болевым приёмом на ногу на 69-й секунде боя.

"Мой агент несколько лет общался с менеджерами UFC, они говорили, что знают обо мне и пригласят, как только будет подходящий момент. Я стоял на первых ступеньках рейтинга и находился в режиме ожидания. При этом промоушн брал бойцов с более низким рейтингом. Я понимал, что меня футболят", - приводит слова литовца Eurosport.

Ситенков рассказал, что вариант боя против Макгрегора нашёл его агент, который увидел предложение на одном из ирландских форумов. "Скорее всего, тренер Конора увидел какой-то мой бой. Он решил: этому парню повезло и нужно организовать встречу с набиравшим обороты 19-летним Макгрегором", - предположил Ситенков.

Литовский боец считает, что тот бой был не совсем честным. "До боя все взвешивались на одних весах, тут заходит Конор, и его тренер достаёт другие весы. Вес Макгрегора был 67,5 килограмм и его попросили снять трусы - стрелка опустилась ещё на один килограмм. Я тогда ещё подумал: "Ничего себе, какие тяжёлые трусы!", - вспоминает Ситенков.

"По факту, я считаю, в день боя Макгрегор был тяжелее меня на семь килограмм", - предположил литовец.

Ирландский боец известен своими выходками, скандальными заявлениями и оскорблениями в адрес соперников, но так было не всегда. Литовец не помнит, чтобы Макгрегор как-то задевал его перед боем.

"Один знакомый ирландец сказал мне, что за день до боя Макгрегор пообещал уложить меня в первом раунде. Он совсем молодой был тогда, а бойцы его возраста всегда агрессивны, компенсируя таким образом страх и нервозность. В любом случае главные события происходят в клетке - там сразу видно, кто мешок, а кто чего-то стоит", - считает спортсмен.

По словам Ситенкова, Макгрегор тяжело отреагировал на первое поражение в карьере.

"Видно было, что очень расстроился, тренер его утешал. Кажется, Конор даже плакал. После того поражения он на год забросил тренировки. Возможно, брал паузу, чтобы привести в порядок мысли".

Литовец также отметил, что за тот бой его гонорар составил около 400 или 500 евро. Но сама победа над Макгрегором помогла ему в карьерном плане. Ситенков уже завершил карьеру, но ему по-прежнему звонят и приглашают на турниры.

"Я установил определённый гонорар, ниже которого не дерусь. Конечно же, это во многом благодаря победе над Макгрегором", - рассказал Артемий.

Сегодня Макгрегора считают одной из самых ярких звёзд в мире смешанных единоборств, а карьера Ситенкова сложилась абсолютно по-другому. После победы над Конором, литовец одержал ещё несколько солидных побед, а в 2016 году завершил карьеру. Сегодня 37-летний боец воспитывает молодёжь в Вильнюсе и периодически бьётся на турнирах для души, а не ради денег.