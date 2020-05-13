Covid-19 у соседей: Лукашенко заявил, что после парада сократилась заболеваемость "пневмониями"

Беларусь: Лукашенко говорит, что пневмоний стало меньше

Заболеваемость "пневмониями" после военного парада в Минске сократилась в два раза, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет "Интерфакс". Как известно, Беларусь 9 мая провела торжественный военный парад.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", - заявил Лукашенко 12 мая. Он отметил, что в Минске значительное сокращение пневмоний: в два раза.

По данным на 12 мая Covid-19 подтвержден у 24,8 тысячи жителей Беларуси, умерли от заболевания 142 человека.

Прирост за одни сутки составил 967 и 5 человек соответственно. Стоит отметить, что данные по заболеваемости в Беларуси по доступным источникам обновляются нерегулярно.

Россия: 96 смертей за сутки

За последние сутки в Российской Федерации зарегистрировано 10 028 новых случаев Covid-19. Всего в стране заразились 242 271 человек. Сообщается, что за сутки зарегистрировано 4491 случай выздоровления и 96 смертей. Всего с момента начала распространения Covid-19 в России скончались 2212 человек с этим диагнозов.

В России вот вторую неделю ежедневно фиксируется более 10 тысяч новых случаев коронавируса.

Тем временем президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 12 мая режим нерабочих дней в России прекращен - в стране начинают постепенно отменять ограничения, по решению властей отдельных регионов.

В Москве обязательный режим самоизоляции продлили до конца мая.

Литва: четыре смерти

В минувшие сутки в Литве было выявлено еще 14 случаев коронавируса, общее количество подтвержденных случаев выросло до 1505, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

В данный момент коронавирусом болеют 537 человек, а 908 считаются выздоровевшими. В изоляции находятся 273 человека.

От коронавируса скончались еще четыре человека, всего - 54. Шесть зараженных Covid -19 умерли по другим причинам.

В лабораториях страны за сутки проведен анализ 7878 проб, общее количество тестов, проведенных в Литве на этот вирус, составляет более 200 тысяч.

Эстония: пять новых случаев

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1133 первичных теста на Covid-19, из которых положительный результат дали 5 тестов (0,4%), сообщил департамент здоровья. В прошедшие сутки никто от коронавируса не умер, всего же скончался 61 человек. По состоянию на утро среды госпитализация требуется 47 пациентам, из них 5 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 282 человека, закрыта 291 история болезни.

Всего в Эстонии сделано 66 102 первичных теста на Covid-19.