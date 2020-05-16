Видео про самодельные машины из Эстонии смотрят миллионы

Его видеоканал посвящен строительству разных машин своими руками. Из них больше всего впечатляет ярко-красная амфибия.

Строительство этого гусеничного агрегата заняло полгода. По словам создателя, машина практична, он планирует выезжать на ней на болота, например, чтобы разрушать плотины бобров. На машине стоит промышленный мотор V2 мощностью в 20 лошадиных сил, она может передвигаться в воде, хотя и очень медленно. Если машина где-то застрянет, поможет лебедка – одна сзади, другая спереди.

"Если ты застрянешь где-то на ATV, лебедка спереди, но иногда надо вытаскивать и назад".

В дальнейшем он собирается поменять дифференциал от Лады 2101 (позволяющий колесам на противоположной оси вращаться с разной скоростью) на более мощный, от BMW. Причем, именно видео операции с дифференциалом на его канале оказалось самым популярным, его посмотрели уже свыше 10 миллионов раз.

Для вездехода Дорх построил прицеп. ФОТО: Arvo Meeks

Во дворе у него стоит ленточная пилорама, на которой во время нашего визита как раз не было ленты. Она позволяет ему самостоятельно распиливать бревна на необработанные доски и брус. Из самодельных стройматериалов он построил себе на берегу пруда дом, брус использовал и во внутренних помещениях. Построил он и газонокосилку, которая ходит за квадроциклом, впрочем, ее он успел продать своему другу. А еще он изготовил прицеп для своего вездехода, в котором можно перевозить бревна и поленья. Гриль-печь из старых дисков, разобранные автомобильные моторы – здесь мастерится и разбирается многое.

Его видео, наверное, не совсем такие, которые привлекают всех, поскольку речь все же идет о технике.

Трудно сказать, можно ли сделать из этого биологические или психологические выводы, но 93% поклонников канала – мужчины в основном от 35 до 45 лет.

Дом он построил из собственноручно произведенных стройматериалов. ФОТО: Arvo Meeks

На своем канале он не слишком много говорит, чаще просто действует. "У меня неинтересная жизнь. Надо оставаться собой, если этим заниматься. Я тоже работаю, как если бы я зарабатывал где-то на предприятии".

Роскоши не ищет

Эстонские зрители составляют всего 0,7% от аудитории его канала, а родина в списке просмотров занимает лишь 40-е место.

В основном, его смотрят в США и в России, следующей идет Бразилия.

Всему он, в основном, научился сам, у родителей и дедушек. Например, в работе с электротехникой ему и сейчас помогает папа-электрик. Но мужчин с умелыми руками в Эстонии на самом деле мало. "Да и не все выкладывают видео этого в интернет", - поясняет он.

Гриль сделан из старого автомобильного диска. ФОТО: Arvo Meeks

Коронавирус, по словам Дорха, только повысил интерес к его каналу. Но, поскольку фирмы, покупающие рекламу через YouTube, сократили расходы, финансовой выгоды он из этого не извлек. В то же время и доходы, к счастью, существенно не сократились.

Сколько можно заработать на таком канале? За первые три месяца этого года оборот Donn DIY составил чуть более 27 000 евро.

По словам самого Дорха, богатым его назвать нельзя. "Как частное лицо я получаю минимальную зарплату. Живу в деревне, кредитов у меня нет, я плачу только за интернет, электричество и телефон. Здесь работает поговорка "богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит". Я проживу".

Ни за какой роскошью он не гоняется, деньги вкладывает в работу фирмы. Выплачивать себе дивиденды необходимым не считает. Фирмы его, конечно, заметили, и, например, он может бесплатно пользоваться сварочным аппаратом, маской и плазменным ножом.

"Поскольку моя повседневная деятельность связана с улучшением быта, юридически это должно быть корректно, если я делаю это на деньги фирмы. У меня не станет настроение лучше, если я буду знать, что у меня как частного лица на счете более крупная денежная сумма. Я езжу на Opel, который стоит 400 евро, добавил еще 400 - и прошел техосмотр".

Дональд Дорх строит машины в мастерской, оборудованной в старом хлеву. ФОТО: Arvo Meeks