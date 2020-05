Видео про самодельные машины из Эстонии смотрят миллионы

В планах скейт

Строительство своеобразных машин и съемки процесса Дорх сделал источником дохода. Производство видео для YouTube вот уже три года было его основной работой. Он сверхпопулярен по эстонским меркам, да и в мировом масштабе у него приличное число просмотров. Заказчиков у его канала Donn DIY (do it yourself – т.е. сделай сам) 462 000, а видео посмотрели свыше 126 миллионов раз. Например, у считающейся самой известной эстонской ютубершей Эстонианны подписчиков 775 000, а у самого популярного эстонского канала Life of Boris – 2,98 миллиона.