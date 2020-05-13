В Риге мужчина вышел из больницы и пропал. У него могут быть проблемы с поведением

Вячеслав Балинский 30 апреля вышел из Бикерниекской больницы и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает Госполиция в своем Facebook.

У мужчины есть проблемы со здоровьем, поэтому он может повести себя весьма непрогнозируемо. Если вам известно, где может быть Вячеслав, просьба сообщить об этом полиции - 67086785, 67086678 vai 110.