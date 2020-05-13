В Риге мужчина вышел из больницы и пропал. У него могут быть проблемы с поведением

Полиция разыскивает пропавшего Вячеслава Балинского (1986 г.р) - у него есть проблемы со здоровьем, и его поведение может быть непрогнозируемым.
Вячеслав Балинский 30 апреля вышел из Бикерниекской больницы и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает Госполиция в своем Facebook.
У мужчины есть проблемы со здоровьем, поэтому он может повести себя весьма непрогнозируемо. Если вам известно, где может быть Вячеслав, просьба сообщить об этом полиции - 67086785, 67086678 vai 110.
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