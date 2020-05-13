Служба госбезопасности передала в прокуратуру дело о призыве "ликвидировать китайцев"

Эндзиньшу вменяют и распространение дезинформации, в результате чего "общество было встревожено и нарушена работа госучреждений", сообщает LETA.

За разжигание национальной розни 31 января Госполиция задержала уже ранее осужденного за распространение ложных новостей Ника Эндзиньша, который на своей страничке в социальной сети Facebook выложил видео, где среди прочего призывал "ликвидировать китайцев".

3 февраля мужчину взяли под арест, а в начале апреля освободили.

В вышеупомянутом видео Эндзиньш утверждал, что в Латвию попал первый инфицированный новым коронавирусом пациент. Он также заявил, что "вообще этих китайцев [цензура] нужно ликвидировать, эту страну нужно ликвидировать, от этой страны нет никакой пользы".

За разжигание национальной и этнической розни Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф. Также Эндзиньшу предстоит понести наказание за хулиганство.