Эстония летом разрешит мероприятия до 1000 человек. Литва планирует продлить карантин

Эстония

"Массовыми мероприятиями для нас являются фестивали, народные спортивные мероприятия и ярмарки в той форме, в какой они проводились до сих пор. Их организаторам, безусловно, придется перепрофилироваться", - сказал Лукас.

"Сфера культуры летом обязательно откроется", - сказал Лукас, добавив, что в июле и августе массовыми мероприятиями будут считаться мероприятия с числом участников до 1000 человек под открытым небом или до 500 человек в помещении.

"Мы рассчитываем на то, что в сентябре все пойдет по-старому", - сказал министр.

Литва

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что карантинный режим в стране, скорее всего, будет продлен и после 31 мая и, возможно, сохранится "долго".

"Для того чтобы 31 мая карантин закончился, нужно разве что чудо. Но я думаю, что оно не произойдет, и правительство подготовит новую редакцию постановления (...), и карантин как правовой режим и режим контроля над вирусом продолжится. Я надеюсь, что так и будет", - заявил Верига на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что карантин необходим для надлежащего контроля за привозными случаями болезни и распространением инфекции в стране.

"Карантин как режим, я думаю, действительно сохранится и будет оставаться достаточно долго", - сказал министр.

Всеобщий карантин в Литве был введен 16 марта, а затем продлен до 31 мая. В среду правительство страны пересмотрит карантинные условия, один из вопросов, который требуется решить - возобновление работы ресторанов, кафе.