ФИФА в этом году не будет определять лучшего футболиста 2020 года

Торжественная церемония должна была состояться в Милане в сентябре, но по информации Marca, награды ФИФА останутся без лауреатов.

Стоит отметить, что на данный момент не перенесён всего один турнир, который должен пройти под эгидой ФИФА в нынешнем году. Это клубный чемпионат мира, запланированный на декабрь.

Marca также отмечает, что судьба церемонии вручения "Золотого мяча" остаётся под вопросом, так как журнал France Football, который является учредителем премии, не принял решение о том, будет ли определён лауреат в этом году.

The Best FIFA Football Awards является футбольной наградой, ежегодно вручаемой руководящим органом ФИФА начиная с 2016 года. Премия, вручается по итогам прошлого сезона, учитывая заслуги футболистов с июля по июль. Действующим обладателем награды является нападающий "Барселоны" Лионель Месси.