Фото ⟩ Опустевший Нью-Йорк в период Covid-19

Американский штат Нью-Йорк и одноименный город стали эпицентром Covid-19 в США - число жертв превысило 21 тысячу. Жизнь там словно замерла - посмотрите фотографии мегаполиса. Таким тихим он еще никогда не был.
По последним данным в США заболели 1 408 745 жителей, скончались 83 449. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи полагает, что смертность от коронавируса в США почти наверняка превосходит данные официальной статистики. Сейчас США находятся на первом месте по числу заболевших и умерших от Covid-19.
Галерея: Нью-Йорк в период пандемии Covid-19
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