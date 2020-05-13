Ср, 13.05.2020
Все хотят быть "прикольными", "корешами", "дружественными людьми", но должностное лицо должно быть жестким - такова должность. Айя Страутмане, эксперт по этикету

Фото ⟩ Опустевший Нью-Йорк в период Covid-19

ФОТО: Frank Franklin II / AP

Американский штат Нью-Йорк и одноименный город стали эпицентром Covid-19 в США - число жертв превысило 21 тысячу.  Жизнь там словно замерла - посмотрите фотографии мегаполиса. Таким тихим он еще никогда не был. 

По последним данным в США заболели 1 408 745 жителей, скончались 83 449. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи полагает, что смертность от коронавируса в США почти наверняка превосходит данные официальной статистики.  Сейчас США находятся на первом месте по числу заболевших и умерших от Covid-19.

Галерея: Нью-Йорк в период пандемии Covid-19 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ