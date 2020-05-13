Фото ⟩ Опустевший Нью-Йорк в период Covid-19

По последним данным в США заболели 1 408 745 жителей, скончались 83 449. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи полагает, что смертность от коронавируса в США почти наверняка превосходит данные официальной статистики. Сейчас США находятся на первом месте по числу заболевших и умерших от Covid-19.