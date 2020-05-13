Думпис: я не вижу возможностей, чтобы ограничения были сняты полностью

По его словам, люди в Латвии сейчас живут в безопасности, но с ослаблением ограничений ситуация может ухудшиться.

"Чем лучше мы научимся уживаться с вирусом, тем больше мы смягчим ограничения, но я не вижу возможностей, чтобы они были совсем сняты, потому что эпидемия не исчезнет ни летом, ни осенью", - сказал Думпис.

По его словам, в туристической отрасли контакт более 15 минут очень возможен, поэтому важны дистанцирование и барьеры, например, в заведениях общественного питания это могут быть стены между столиками, обслуживающий персонал может использовать защитные щитки для лица.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что разрешение собираться до 25 человек поможет заведениям общественного питания возобновить работу, но меры предосторожности сохраняют свое значение. Пока рано прогнозировать, когда будут новые смягчения ограничений на скопление людей, а в случае ухудшения ситуации ограничения могут быть и усилены.