Как кризис Covid-19 ощущают дети и подростки?

Вызванный Covid-19 кризис значительно изменил повседневный режим не только у взрослых, но и у детей и подростков. Удаленное обучение, волнение и непривычно долгое нахождение дома вместе с близкими - это лишь некоторые из новых условий, к которым нужно очень быстро приспособиться. Как в этой ситуации чувствуют себя дети и подростки и на что следует обратить внимание взрослым?
Об этих вопросах в новейшем подкасте BENU Aptieka рассказывает председатель правления Латвийского общества семейных психотерапевтов, системный семейный психотерапевт, доктор педагогики Майя Бисениеце.
Как в этой ситуации чувствуют себя дети и подростки?
Как отметила доктор Майя Бисениеце, многие молодые люди нашли способ, как приспособиться к новой ситуации, и довольны, так как могут заниматься тем или иным учебным предметом и выполнять задания, когда им это удобнее, планируя свое время и дисциплинируя себя. Однако это в основном относится к тем молодым людям, которые и раньше были дисциплинированными и умели планировать свой распорядок дня, чем-то занимались, тренировались и умели организовать себя. Труднее тем, у кого нет таких навыков, поэтому есть подростки, молодые люди, которые не учатся, у которых нет рядом родителей, контролирующих их участие в учебном процессе.
Возможно, плюс в том, что тем, кто до сих пор не умел организовать свое время, теперь необходимо этому научиться. Это происходит в значительной мере благодаря усилиям родителей,которые помогают детям научиться организовать свое время.
Реакция детей и подростков на кризис
Сами дети много не говорят о кризисе и вызвавшей его болезни, однако они чувствуют тревогу взрослых. Подростки же на многое реагируют более легкомысленно, считая, что с ними ничего не может случиться. Бисениеце подчеркивает, что с точки зрения психологии развития, забота и опасения о своем теле не характерны для детского, подросткового и юношеского возраста. Они об этом не думают и не беспокоятся. Поэтому сейчас для них очень характерно более легкомысленное отношение. Если же подростки и молодежь немного "выходят за рамки", то таким образом они реагируют на стресс. Они совершают действия, с помощью которых можно "выпустить" энергию напряжения. Зачастую взрослым, окружающим бывает нелегко принять такую "разрядку".
Признаки стресса и тревоги
Дети и подростки обычно не выражают свое беспокойство напрямую. Какие признаки указывают на то, что окружающая ситуация вызывает у них тревогу? Как отмечает психотерапевт, это может быть также нарушение некоторых норм поведения - таким образом дети и подростки активными действиями показывают свою тревогу и стресс. Однако возможна и совершенно противоположная реакция - замыкание в себе, избегание контактов или слишком сильное погружение во все, что связано с компьютером, телефоном, особенно сейчас, когда это так актуально. Это своего рода самоизоляция.
Родители и учителя могут заметить эти изменения в поведении. Они могут проявляться также в конфликтах с братьями и сестрами, если мало пространства и нельзя найти себе удобного места для работы. Возникают конфликты, что создает дополнительные трудности для взрослых, которым тоже нужно где-то оборудовать себе рабочее место.
Как решать эти проблемы?
Взрослые заметят, что ребенок не справляется с энергией стресса. Это значит, что они должны найти способы, как справляться со стрессом вместе. Уже сейчас мы можем наблюдать, что родители больше времени проводят вместе с детьми - бегают, гуляют, катаются на велосипедах, разговаривают со своими детьми. Очень хорошо, если семья может найти какое-нибудь занятие, позволяющее разрядить эту энергию, которую некуда применить дома.
Работа, выполнение домашних заданий вместе с детьми - это хорошая возможность показать на собственном примере, как справиться с беспокойством и возникшей ситуацией.
Что помогает понять эмоции?
Даже взрослые не всегда могут все успеть и справиться со всем сами, особенно в условиях кризиса. А что может помочь детям справиться с кризисом? Как поясняет специалист, и детям, и взрослым могут помочь книги. Одна из таких книг, способных помочь в этой ситуации, это "Visas manas emocijas". В ней даны упражнения, помогающие справиться с гневом, тревогой. Также может быть полезной "Neuztraukšanās grāmata", в которой объясняется, почему мы все беспокоимся? Приводятся различные ситуации, упражнения, приемы. Это не означает, что нужно брать книгу и выполнять все по ней - страница за страницей, однако эти книги помогают разговаривать с детьми и понимать их эмоции. Пока ребенок не знает, как назвать то, что он испытывает, он не знает, о чем говорить, у него не хватает слов, определений. Тогда он может попытаться это показать своими действиями.
Сейчас важно, чтобы взрослые показывали на своем примере,как они справляются со своим беспокойством, однако одного универсального рецепта не существует. Каждый должен искать свой рецепт. Поэтому выгода взрослых в этой неординарной ситуации состоит в том, что они могут смотреть, что работает в их семье, в системе. Что дает результат, что получается? Тогда это можно повторить и закрепить.В каждой системе ответ будет отличаться, так как члены семьи также отличаются типом характера и темпераментом.
Как справиться с недостатком общения со сверстниками?
Психотерапевт считает, что процесс удаленного обучения не должен становиться нормой надолго. Подросткам, начиная с 5-го класса (возраст около 12 лет), очень важно общаться со своими сверстниками. Если сейчас, например, дети живут за городом с родителями или бабушками, дедушками и испытывают недостаток общения со сверстниками, то их следует учить наблюдать природу, чувствовать ее ритм. Это не компенсирует недостаток общения, однако немного облегчит ситуацию.
Положительно то, что сейчас мы можем наблюдать креативный подход, идеи родителей, чем можно заниматься вместе с детьми. Есть различные рекомендации для взрослых, как придумывать игры, лепить, рисовать, заниматься домашними делами с детьми. Сейчас такое творчество необходимо каждой семье. Трудности возникают, если в системе семьи активизируются те виды коммуникации, которые мешают: повышение голоса, неадекватные наказания, разряжение стресса, при этом люди не думают, что испытывает другой человек.
Зачастую такие реакции бывают у взрослых от бессилия - когда они не знают, как справиться с ситуацией, возникает неадекватная реакция.
Но это нормальная жизненная ситуация, в которой каждый должен искать свое решение. Например, взрослый должен выдержать паузу и подумать, прежде чем что-то сказать или действовать, успеть сделать вывод, как действовать, выбрать подходящую тактику. Такая пауза перед действием может помочь обуздать гнев, вызванный бессилием, и действовать рационально.
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