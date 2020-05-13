Как кризис Covid-19 ощущают дети и подростки?

Об этих вопросах в новейшем подкасте BENU Aptieka рассказывает председатель правления Латвийского общества семейных психотерапевтов, системный семейный психотерапевт, доктор педагогики Майя Бисениеце.

Как в этой ситуации чувствуют себя дети и подростки?

Как отметила доктор Майя Бисениеце, многие молодые люди нашли способ, как приспособиться к новой ситуации, и довольны, так как могут заниматься тем или иным учебным предметом и выполнять задания, когда им это удобнее, планируя свое время и дисциплинируя себя. Однако это в основном относится к тем молодым людям, которые и раньше были дисциплинированными и умели планировать свой распорядок дня, чем-то занимались, тренировались и умели организовать себя. Труднее тем, у кого нет таких навыков, поэтому есть подростки, молодые люди, которые не учатся, у которых нет рядом родителей, контролирующих их участие в учебном процессе.

Возможно, плюс в том, что тем, кто до сих пор не умел организовать свое время, теперь необходимо этому научиться. Это происходит в значительной мере благодаря усилиям родителей,которые помогают детям научиться организовать свое время.

Реакция детей и подростков на кризис

Сами дети много не говорят о кризисе и вызвавшей его болезни, однако они чувствуют тревогу взрослых. Подростки же на многое реагируют более легкомысленно, считая, что с ними ничего не может случиться. Бисениеце подчеркивает, что с точки зрения психологии развития, забота и опасения о своем теле не характерны для детского, подросткового и юношеского возраста. Они об этом не думают и не беспокоятся. Поэтому сейчас для них очень характерно более легкомысленное отношение. Если же подростки и молодежь немного "выходят за рамки", то таким образом они реагируют на стресс. Они совершают действия, с помощью которых можно "выпустить" энергию напряжения. Зачастую взрослым, окружающим бывает нелегко принять такую "разрядку".

Признаки стресса и тревоги

Дети и подростки обычно не выражают свое беспокойство напрямую. Какие признаки указывают на то, что окружающая ситуация вызывает у них тревогу? Как отмечает психотерапевт, это может быть также нарушение некоторых норм поведения - таким образом дети и подростки активными действиями показывают свою тревогу и стресс. Однако возможна и совершенно противоположная реакция - замыкание в себе, избегание контактов или слишком сильное погружение во все, что связано с компьютером, телефоном, особенно сейчас, когда это так актуально. Это своего рода самоизоляция.

Родители и учителя могут заметить эти изменения в поведении. Они могут проявляться также в конфликтах с братьями и сестрами, если мало пространства и нельзя найти себе удобного места для работы. Возникают конфликты, что создает дополнительные трудности для взрослых, которым тоже нужно где-то оборудовать себе рабочее место.

Как решать эти проблемы?