Кремль отправил в США аппараты ИВЛ, которые привели к пожарам в двух больницах в России

Утром во вторник в одной из больниц Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. За несколько дней до этого в московской больнице произошел похожий пожар, который унес жизнь одного человека.

Оба пожара произошли из-за ИВЛ "Авента-М", сообщили агентству ТАСС анонимные источники.

Российские чиновники закупили сотни аппаратов "Авента-М", они использовались в тяжелейших случаях Covid-19. Несмотря на то, что Россия сообщает о сравнительно небольшом числе жертв, там зарегистрировано уже более 242 000 случаев заражения - второй показатель в мире после США.

В начале апреля Россия направила в США несколько аппаратов ИВЛ "Авента-М", однако американские чиновники указали, что в конце концов нужды в них не было.

Минздрав РФ сообщил, что на территории России остановлено использование произведенных после 1 апреля аппаратов. Учреждение указало, что они вовлечены в два смертельных пожара, по которым ведется следствие.

Аппараты были произведены в Сведловске.