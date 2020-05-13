Кариньш: многим из сфер общепита, туризма и авиации придется переквалифицироваться

Из-за кризиса Covid-19 и его продолжающегося влияния на экономику части людей, которые ранее работали в авиации, туризме и общепите, придется переквалифицироваться, заявил в среду премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом.
Кариньш признал, что многие работавшие в этих секторах и получающие сейчас пособие по простою, вероятно, не вернутся на свои рабочие места, и государство поможет этим людям переквалифицироваться.
По словам премьера, после кризиса рабочая сила потребуется, например, в отрасли информационных технологий.
На вопрос о том, в каких еще отраслях спрос на рабочую силу не вернется к докризисному уровню, премьер не ответил, заявив, что это было бы гадание.
Президент Банка Латвии также воздержался от оценки последствий кризиса Covid-19, так как кризис сравнительно новый - ограничения в Латвии действуют только два месяца.
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