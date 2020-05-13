Кариньш: многим из сфер общепита, туризма и авиации придется переквалифицироваться

Кариньш признал, что многие работавшие в этих секторах и получающие сейчас пособие по простою, вероятно, не вернутся на свои рабочие места, и государство поможет этим людям переквалифицироваться.

По словам премьера, после кризиса рабочая сила потребуется, например, в отрасли информационных технологий.

На вопрос о том, в каких еще отраслях спрос на рабочую силу не вернется к докризисному уровню, премьер не ответил, заявив, что это было бы гадание.

Президент Банка Латвии также воздержался от оценки последствий кризиса Covid-19, так как кризис сравнительно новый - ограничения в Латвии действуют только два месяца.