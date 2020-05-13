Ср, 13.05.2020
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Планируется, что в мае можно будет подать заявки на пособия за простой и за апрель

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Кабинет министров планирует внести изменения в принятый неделю назад порядок предоставления пособий за простой, предусмотрев, что в мае можно будет подать заявки на пособие и за апрель.

7 мая правительство постановило, что подавать заявки на пособия можно только за текущий месяц, а не за предыдущие.

Предложение о том, чтобы изменить этот порядок, внесло Министерство экономики.

Планируется, что подавать заявки на пособия за апрель в Службу государственных доходов предприятия смогут до 20 мая.

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