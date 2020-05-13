Планируется, что в мае можно будет подать заявки на пособия за простой и за апрель

7 мая правительство постановило, что подавать заявки на пособия можно только за текущий месяц, а не за предыдущие.

Предложение о том, чтобы изменить этот порядок, внесло Министерство экономики.

Планируется, что подавать заявки на пособия за апрель в Службу государственных доходов предприятия смогут до 20 мая.