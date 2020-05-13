Гиргенс и Гришин о работе полиции 9 мая: благосклонности к пришедшим к монументу не было

Госполиция и руководство МВД уже с 9 мая были вынуждены выслушивать критику и оправдываться по поводу собраний людей во время режима чрезвычайной ситуации у памятника Победы в Риге. В среду глава МВД Сандис Гиргенс, а также руководство Госполиции и Муниципальной полиции Риги пояснили свою позицию на комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, сообщает агентство LETA.

Гришин пояснил, что крупнейшим вызовом для полиции было снизить поток людей у памятника Победы.

Полиция уже многие годы следит за порядком в упомянутом месте, и в прошлые годы мероприятия 9 мая были организованными, что давало стражам порядка право легче их контролировать. Ежегодно у памятника Победы 9 мая собирались примерно 200 000 человек.

В этом году в связи с ограничениями режима ЧС официального мероприятия не было, однако полиция уже заранее провела превентивную работу с негосударственными организациями и неформальными лидерами, чтобы люди по мере возможности не ходили отмечать окончание войны в упомянутое место.

9 мая в течение 15 часов - с 8 утра до 22:45 - по подсчетам полиции, памятник посетили примерно 20 000 человек.

Чтобы ограничить возможности людей приехать в упомянутое место, полиция создала определенные неудобства, в частности, запретила парковку машин и уличную торговлю, пояснил Гришин.

Он и Гиргенс на комиссии упомянули, что размещение забора для контроля потока вблизи памятника не было бы верным решением. Сам министр отметил, что это было бы неэтично по отношению к обществу.

Должностные лица не отрицали, что обсуждали вопрос размещения барьеров, однако указали, что это продлило бы время пребывания людей у памятника, что способствовало бы еще большим эпидемиологическим рискам, а также создало бы длинную очередь. Полиция допускает, что могли произойти и провокации. В свою очередь, если в результате этих провокаций потребовалась бы эвакуация людей, то полиция могла бы столкнуться с "непреодолимыми условиями".

Гиргенс пояснил, что в среднем каждый час памятник посещали примерно 200-300 человек, которые находились там около 10-15 минут. Наиболее критичная ситуация возникла с 14 до 16 часов, когда у монумента находились 450 человек, однако, принимая во внимание площадь, была возможность соблюдать дистанцию.

Галерея: 9 мая в парке Победы

Гришин и Гиргенс также указали, что в этом году отличался и контингент пришедших к памятнику. Если раньше на концерты и салют приезжали огромные массы и часть людей допускала нарушения, то в этом годы соблюдался "социальный покой", а несоблюдавшие дистанцию получили протоколы.

Всего полиция в парке Победы оформила 46 протоколов и начала 70 административных делопроизводств. Число протоколов определенно вырастет, так как полиции еще необходимо время для оценки нарушений.

"Я слышал реплики, что полиция выражала особую благосклонность. С 12 марта, когда ограничения вступили в силу, полиция хронологически придерживалась политики, которая полагается на добросовестность каждого человека и способность моделировать свое поведение. С 12 марта Госполиция по своей инициативе провела примерно 90 000 проверок и оформила 3000 протоколов.

Мы наказываем только тех, кто открыто игнорирует указания полиции и принципиально не соблюдает дистанцию. Не может быть никакой речи о благосклонности, и я это категорически отрицаю", - заявил Гришин.

В своем комментарии он коснулся прозвучавшей в СМИ и соцсетях информации о колоннах автомобилей с отмечающими 9 мая. В распоряжении полиции есть информация о трех протоколах - в Риге, Даугавпилсе и Земгале, где у кладбища образовалась автоколонна "мафии Mercedes Benz", высказался Гришин.

По всем автоколоннам, в которых использовались развернутые флаги, начаты административные делопроизводства. По его словам, многие уже завершились административными штрафами за использование звуковых и световых сигналов. Кроме того, полиция оценивает вопрос об использовании запрещенной символики или скрытом шествии, что, возможно, является юридически сложно доказуемым фактом, указал Гришин.

Также он отрицает прозвучавшую в соцсетях информацию, что автомобиль Госполиции даже сопровождал одну такую автоколонну в Даугавпилсе.

Этот служебный автомобиль просто патрулировал, и у него не было связи с автоколонной. По поводу действий участников колонны полиция начала административные дела.

Критику в отношении стражей порядка отклонил и начальник Муниципальной полиции Риги Юрис Лукашс. Он также отметил, что массовые нарушения собраний констатированы не были, поэтому полиция действовала согласно своей компетенции.